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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 марта 2019 | 19:04
Летом в Даугавпилсской крепости разобьют лагерь французы, древние латгальцы и викинги
В июле 2019 года в Даугавпилсе уже в пятый раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Dinaburg 1812», посетители которого смогут заглянуть в события более чем 200-летней давности и увидеть, как бравые солдаты нашей крепости совершили практически невозможное, отразив нападение армии Наполеона.
Работа над юбилейным фестивалем уже началась. Организаторы обещают много приятных сюрпризов и грандиозный праздник, в котором примут участие реконструкторы и мастера из разных стран мира.
Традиционные мероприятия фестиваля – военная реконструкция, ярмарка ремесленников, парад, концерты и, конечно, бал – будут радовать участников и гостей фестиваля, как и прежде, однако в этом году немного изменятся.
Всех секретов фестиваля организаторы пока не раскрывают, но уже известно, что ожидаются новинки, которые позволят еще более детально изучить исторические события и поближе познакомиться с бытом солдат разных стран.
В этом году Даугавпилс закружится в настоящем вихре эпох: наряду с лагерями русской и французской армии, на территории Крепости раскинутся поселения древних латгальцев и викингов. Можно будет ознакомиться с бытом солдат первой и второй мировых войн. А у ценителей прекрасного будет уникальная возможность побольше узнать о создании исторических костюмов. Завершится фестиваль историческим салютом, созданным по всем канонам того времени.
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции «Dinaburg 1812» пройдет с 19 по 21 июля и обещает стать одним из самых интересных и ярких событий этого лета в Даугавпилсе. Следите за информацией.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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