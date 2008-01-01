Летом в Даугавпилсской крепости разобьют лагерь французы, древние латгальцы и викинги

Новости Культура | 20 марта 2019 | 19:04

В июле 2019 года в Даугавпилсе уже в пятый раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Dinaburg 1812», посетители которого смогут заглянуть в события более чем 200-летней давности и увидеть, как бравые солдаты нашей крепости совершили практически невозможное, отразив нападение армии Наполеона.

Работа над юбилейным фестивалем уже началась. Организаторы обещают много приятных сюрпризов и грандиозный праздник, в котором примут участие реконструкторы и мастера из разных стран мира.

Традиционные мероприятия фестиваля – военная реконструкция, ярмарка ремесленников, парад, концерты и, конечно, бал – будут радовать участников и гостей фестиваля, как и прежде, однако в этом году немного изменятся.

Всех секретов фестиваля организаторы пока не раскрывают, но уже известно, что ожидаются новинки, которые позволят еще более детально изучить исторические события и поближе познакомиться с бытом солдат разных стран.

В этом году Даугавпилс закружится в настоящем вихре эпох: наряду с лагерями русской и французской армии, на территории Крепости раскинутся поселения древних латгальцев и викингов. Можно будет ознакомиться с бытом солдат первой и второй мировых войн. А у ценителей прекрасного будет уникальная возможность побольше узнать о создании исторических костюмов. Завершится фестиваль историческим салютом, созданным по всем канонам того времени.

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции «Dinaburg 1812» пройдет с 19 по 21 июля и обещает стать одним из самых интересных и ярких событий этого лета в Даугавпилсе. Следите за информацией.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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