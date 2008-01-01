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Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу. Причем никто даже и не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.

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Новости Общество | 24 января 2019 | 18:59

Начались Научные чтения в Даугавпилсском университете

С 24 по 25 января в Даугавпилсском университете проходит международная конференция «Научные чтения». Это – самое масштабное мероприятие Гуманитарного факультета ДУ, проходящее с 1991 года. К участникам конференции обратился председатель Даугавпилсской Думы Андрей Элксниньш.

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш приветствовал профессоров, выступающих исследователей и студентов, и отметил разнообразие программы предстоящих чтений. В особенности он выделил докладчиков, главной темой которых являются латгальский язык и культура, а также разнообразные юридические вопросы, близкие ему по профессиональной деятельности. Кроме того А.Элксниньш поздравил с недавним днем рождения бывшего ректора ДУ, профессора, Почетную даугавпилчанку Зайгу Икере.

В этом году в Научных чтениях принимают участие 177 докладчиков с 163 рефератами из 8 стран: Объединенного Королевства, Армении, Беларуси, Эстонии, России, Латвии, Литвы и Польши.

После конференции все материалы публикуются.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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