Белорусская воскресная школа "Вясёлка" отпраздновала Коляды

Новости Культура | 24 января 2019 | 10:46

"Уздым" "Уздым"

13 января 2019 года в Даугавпилсе прошел красивый праздник Коляды для воспитанников белорусской воскресной школы "Вясёлка" - с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводами и подарками из Беларуси.

Дети и взрослые всегда ждут в гости Деда Мороза – и обязательно с подарками.

Пожаловал Дед Мороз со Снегурочкой на праздник Рождество и Новый год, которое организовали учителя вместе с воспитанниками воскресной белорусской школы «Вясёлка», которая работает при обществе «Уздым».

Праздник проходил в помещении Центра белорусской культуры (ЦБК). Ведущая праздника – учительница Людмила Синякова, пригласила всех на новогодний шляхетский бал.

Во время праздника дети познакомились с традициями балов: как украшали зал, как хозяин встречал гостей и знакомил с почетными гостями, играли в игры того времени.

А потом была встреча с Дедом Морозом (Владимир Стасевич, член молодежной группы общества «Уздым») и Снегурочкой (Елена Родионова, учительница белорусской школы «Вясёлка»). Дети подготовили к празднику костюмы, выучили стихи и песни.

Поздравляли детей и родителей руководитель ЦБК и председатель белорусского общества "Уздым" Жанна Романовская, консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Романкевич Николай Владимирович.

И обязательно были подарки. От консульства сумки с надписью «Беларусь. «Вясёлка», от ЦБК и общества «Уздым» – сладкие лакомства.

Во время праздника Эля Марченко, Лайма и Лолита Козловские получили благодарности и сувениры за участие в международном конкурсе рисунков, посвященного творчеству Павла Пронузы, который проходил осенью в Таллине.

В декабре 2018 года наша детская делегация в количестве четырех человек присутствовала в Минске на главной елке. Об этом они рассказали на нашем празднике.

Выражаем слова благодарности за подарки и возможность детям вместе с родителями участвовать в празднике в Минске Генеральному консульству РБ в Даугавпилсе и руководству общества «Уздым».

Закончились праздники и начинаются занятия.

Информация подготовлена:

Белорусское общество «Уздым»

