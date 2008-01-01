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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 января
День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Именины:
Эглонс, Кришс, Ксения / Михаил, Степан, Фёдор
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Сегодняшний день будет длинным и утомительным. Можно лишь пожелать, чтобы он поскорее закончился.
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 января 2019 | 09:58
Четверг, 24 января: возможен снег
Днём в Латвии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер слабый.
Максимальная температура воздуха — +1…-4 градуса, на востоке — -4…-8 градусов.
В Риге облачно, возможен небольшой снег. Температура — -2… -4 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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