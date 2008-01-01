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24 января

День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне

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Новости Латвия | 24 января 2019 | 09:58

Четверг, 24 января: возможен снег

D-fakti.lv

Днём в Латвии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер слабый.

Максимальная температура воздуха — +1…-4 градуса, на востоке — -4…-8 градусов.

В Риге облачно, возможен небольшой снег. Температура — -2… -4 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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