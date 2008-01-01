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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 января 2019 | 18:47
Даугавпилсскую думу посетили участники проекта Erasmus+ из разных стран мира
22 января делегация учеников и учителей из музыкальной школы Ференца Листа (Венгрия) и колледжа Святого Сердца (Бельгия) посетила городскую думу в рамках поездок программы Erasmus+. Гостей нашего города встречала председатель комитета по вопросам образования и культуры Ливия Янковская.
Основной целью 4-дневного визита иностранной группы стало посещение Даугавпилсской музыкальной школы им. Станислава Брока. Кроме того, они посетят ряд культурных достопримечательностей города.
Специалисты Даугавпилсской Думы подготовили наглядную презентацию о городе, после чего гости задали интересующие их вопросы о работе школьников в летний период, политической ситуации в стране и отношениях между Латвией и Россией. В завершении встречи состоялся символичный обмен подарками.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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