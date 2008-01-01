1 февраля начинается регистрация первоклассников

Новости Общество | 23 января 2019 | 18:43

Уже совсем скоро – 1 февраля – начнется регистрация будущих первоклассников для поступления в школы Да́угавпилса. По прогнозам Управления образования, в следующем учебном году в первый класс пойдет около 800 ребят.

Регистрация начнется 1 февраля с 8 часов утра и продлится до 28 февраля. Заявку можно подать двумя способами: непосредственно посетив учебное заведение, или отправив документы в электронном виде. Специалисты Управления образования подчеркивают, что и в том, и в другом случае шансы попасть в конкретную школу абсолютно равны.



Регистрация будущих первоклассников происходит в порядке регистрации заявлений. Но стоит помнить, что некоторые дети имеют преимущества при поступлении в определенные школы и это может повлиять на продвижение очереди.

Принимая решение о направлении детей в школу, опытные педагоги советуют оценить их физическую и моральную готовность учиться, их интересы и способности. Стоит также ознакомится с программами и правилами внутреннего распорядка учебных заведений.

После подачи заявки родителям будущих школьников советуют напрямую интересоваться об определении ребенка в школу. В случае, если будет видно, что первоклассник не попадает в желаемое учебное заведение, не стоит паниковать: каждому ребенку будет обеспечено место в школе того микрорайона, где он проживает.

Полную информацию о приеме первоклассников, территориальном распределении школ, школьных правилах и других нюансах можно найти на домашней странице управления образования www.izglitiba.daugavpils.lv. В случае необходимости консультации можно получить прямо в школе или у работников Управления образования.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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