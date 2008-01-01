Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 января

Именины:
Гриета, Страута / Григорий, Макар, Павел

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Ваше плечико кому-то очень понадобится сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-5 .. -7 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-4 .. -6 C
Вечер
-11 .. -13 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Мэром Даугавпилса вновь стал Андрей Элксниньш

7. Ушли в мир иной...

8. В Латгале реформируют волостные управы ради экономии

9. На предприятии "Daugavpils satiksme" остался один руководитель

10. С 1 февраля начинается регистрация первоклассников

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 23 января 2019 | 18:43

1 февраля начинается регистрация первоклассников

Уже совсем скоро – 1 февраля – начнется регистрация будущих первоклассников для поступления в школы Да́угавпилса. По прогнозам Управления образования, в следующем учебном году в первый класс пойдет около 800 ребят.

Регистрация начнется 1 февраля с 8 часов утра и продлится до 28 февраля. Заявку можно подать двумя способами: непосредственно посетив учебное заведение, или отправив документы в электронном виде. Специалисты Управления образования подчеркивают, что и в том, и в другом случае шансы попасть в конкретную школу абсолютно равны.
 

Регистрация будущих первоклассников происходит в порядке регистрации заявлений. Но стоит помнить, что некоторые дети имеют преимущества при поступлении в определенные школы и это может повлиять на продвижение очереди.

 

Принимая решение о направлении детей в школу, опытные педагоги советуют оценить их физическую и моральную готовность учиться, их интересы и способности. Стоит также ознакомится с программами и правилами внутреннего распорядка учебных заведений.

 

После подачи заявки родителям будущих школьников советуют напрямую интересоваться об определении ребенка в школу. В случае, если будет видно, что первоклассник не попадает в желаемое учебное заведение, не стоит паниковать: каждому ребенку будет обеспечено место в школе того микрорайона, где он проживает.

 

Полную информацию о приеме первоклассников, территориальном распределении школ, школьных правилах и других нюансах можно найти на домашней странице управления образования www.izglitiba.daugavpils.lv. В случае необходимости консультации можно получить прямо в школе или у работников Управления образования.

 

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 