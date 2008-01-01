Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 января

Именины:
Гриета, Страута / Григорий, Макар, Павел

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-5 .. -7 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-4 .. -6 C
Вечер
-11 .. -13 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

6. Мэром Даугавпилса вновь стал Андрей Элксниньш

7. Ушли в мир иной...

8. В Латгале реформируют волостные управы ради экономии

9. На предприятии "Daugavpils satiksme" остался один руководитель

10. С 1 февраля начинается регистрация первоклассников

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 23 января 2019 | 18:36

Выходные будут снежными

Во второй половине недели мороз в Латвии сохранится, однако будет облачно, ожидается снег, свидетельствуют прогнозы.

В четверг и пятницу снег будет только в некоторых районах, в основном в Курземе и Видземе, в отдельные края северной Курземе идущие с моря тучи могут принести кратковременный сильный снег. Температура воздуха в основном составит -3... -8 градусов, но местами, где небо прояснится, возможны более низкие температуры. Например, в ночь на четверг в некоторых регионах Латгале будет -15... -20 градусов. В свою очередь, днем — от нуля до -7... -10 в Земгале и Латгале.

В выходные в Балтию придет циклон, поэтому небо в основном будет затянуто облаками, будет часто идти снег, в воскресенье возможна метель, поскольку усилится юго-восточный ветер, местами — с порывами более 10 м/с.

Прогнозы свидетельствуют, что зимняя погода сохранится и на следующей неделе, однако сильных морозов вряд ли стоит ожидать.

LSM
 

Добавить комментарий

 