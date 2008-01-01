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Новости Латвия | 23 января 2019 | 18:36
Выходные будут снежными
Во второй половине недели мороз в Латвии сохранится, однако будет облачно, ожидается снег, свидетельствуют прогнозы.
В четверг и пятницу снег будет только в некоторых районах, в основном в Курземе и Видземе, в отдельные края северной Курземе идущие с моря тучи могут принести кратковременный сильный снег. Температура воздуха в основном составит -3... -8 градусов, но местами, где небо прояснится, возможны более низкие температуры. Например, в ночь на четверг в некоторых регионах Латгале будет -15... -20 градусов. В свою очередь, днем — от нуля до -7... -10 в Земгале и Латгале.
В выходные в Балтию придет циклон, поэтому небо в основном будет затянуто облаками, будет часто идти снег, в воскресенье возможна метель, поскольку усилится юго-восточный ветер, местами — с порывами более 10 м/с.
Прогнозы свидетельствуют, что зимняя погода сохранится и на следующей неделе, однако сильных морозов вряд ли стоит ожидать.
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