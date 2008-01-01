От гриппа умерло уже девять человек, но врачи просят не паниковать

Новости Латвия | 23 января 2019 | 18:25

В этом сезоне от гриппа умерло уже девять человек. Все эти люди страдали хроническими заболеваниями и не были привиты от гриппа. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний. Интенсивность гриппа растет, однако врачи опровергают слухи об особо опасном штамме и просят латвийцев не раздувать панику.

В прошлом сезоне от гриппа умер 91 человек., в позапрошлом — 75. В этом году из-за осложнений, вызванных гриппом, умерло пять мужчин и четыре женщины. Их средний возраст — 71 год. У всех из них был грипп типа А, в трех случае из девяти — конкретный подтип A/H1pdm09.

"Грипп типа А всегда был более прилипчивым, чем грипп типа В. Но течение болезни типично для сезонного гриппа", — успокаивает инфектолог и глава службы по надзору за инфекциями Рижской Восточной клинической университетской больницы Марис Лиепиньш. По его словам, ничто не свидетельствуют о том, что этот штамм может вызывать какие-то особые осложнения, и распространяемая об этом информация зря нагнетает панику.

Сейчас интенсивность гриппа в Латвии — 169,1 случай на 100 000 жителей. В Риге, Юрмале, Елгаве, Валмиере и Резекне интенсивность выше, чем 100 случаев на 100 000 человек — то есть превышен эпидемический порог. Кроме того, увеличилось число больных пневмонией, которая тоже бывает вызвана гриппом. С начала сезона в больницы попало 550 пациентов с диагнозом "грипп" и еще 125 — с диагнозом "пневмония, вызванная гриппом". Больше всего заболевших наблюдается в возрастных группах до 4 лет и от 5 до 14 лет.

Первые признаки гриппа проявляются, как правило, через 48-72 часа после заражения, однако бывают случаи, когда инфекция дает о себе знать через сутки или через неделю. Характерные признаки гриппа — быстрое проявление болезни, головная боль, повышенная температура, озноб, осипший голос, лающий кашель и заложенный нос.

Delfi

