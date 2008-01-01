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Новости Политика | 23 января 2019 | 18:22

Сейм утвердил правительство Кришьяниса Кариньша: кого мы увидим в составе нового Кабинета министров

Сегодня голосованием о выражении доверия в Сейме завершился длившийся 15 недель процесс формирования нового правительства. С начала переговоров о формировании Кабинета министров прошло 107 дней — это самый долгий со времени восстановления независимости Латвии период, потребовавшийся для выполнения этой задачи. В итоге премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и его команда заручились голосами 61 депутата. Против были 39 парламентариев.

"Новое Единство" в правительстве представляют премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр финансов Янис Рейрс.

Обязанности министра культуры продолжит выполнять представитель национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Даце Мелбарде, министром земледелия стал Каспар Герхардс. Также за нацобъединением закреплен пост советника премьера по вопросам демографии, который занял Имант Парадниекс.

Новая консервативная партия получила должности министра образования и науки (Илга Шуплинска), министра юстиции (Янис Борданс) и министра сообщения (Талис Линкайтс).

От объединения партий "Для развития/За" в правительстве будут действовать министр обороны Артис Пабрикс, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Партию KPV LV в правительстве представляют министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр экономики Ральф Немиро и министр благосостояния Рамона Петравича.

Портал Delfi вкратце знакомит с каждым из членов нового Кабинета министров, основываясь на информации Службы госдоходов и Центральной избирательной комиссии.

Кришьянис Кариньш — премьер-министр
Янис Рейрс — министр финансов
Эдгар Ринкевич — министр иностранных дел
Талис Линкайтс — министр сообщения
Янис Борданс — министр юстиции
Илга Шуплинска — министр образования и науки
Сандис Григенс — министр внутренних дел
Ральф Немиро — министр экономики
Рамона Петравича — министр благосостояния
Даце Мелбарде — министр культуры
Каспар Герхардс — министр земледелия
Илзе Винькеле — министр здравоохранения
Артис Пабрикс — министр обороны
Юрис Пуце — министр защиты окружающей среды и регионального развития

Delfi

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