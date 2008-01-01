Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 января
Именины:
Гриета, Страута / Григорий, Макар, Павел
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая, даст бог, вывезет. Не вывезет, за необдуманные поступки, совершенные нынче вы получите по полной программе.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -5 .. -7 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -4 .. -6 C
- Вечер
- -11 .. -13 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1362 ()
|GBP
|0.883 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.427 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Мэром Даугавпилса вновь стал Андрей Элксниньш
8. В Латгале реформируют волостные управы ради экономии
9. На предприятии "Daugavpils satiksme" остался один руководитель
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 23 января 2019 | 18:22
Сейм утвердил правительство Кришьяниса Кариньша: кого мы увидим в составе нового Кабинета министров
Сегодня голосованием о выражении доверия в Сейме завершился длившийся 15 недель процесс формирования нового правительства. С начала переговоров о формировании Кабинета министров прошло 107 дней — это самый долгий со времени восстановления независимости Латвии период, потребовавшийся для выполнения этой задачи. В итоге премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и его команда заручились голосами 61 депутата. Против были 39 парламентариев.
"Новое Единство" в правительстве представляют премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр финансов Янис Рейрс.
Обязанности министра культуры продолжит выполнять представитель национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Даце Мелбарде, министром земледелия стал Каспар Герхардс. Также за нацобъединением закреплен пост советника премьера по вопросам демографии, который занял Имант Парадниекс.
Новая консервативная партия получила должности министра образования и науки (Илга Шуплинска), министра юстиции (Янис Борданс) и министра сообщения (Талис Линкайтс).
От объединения партий "Для развития/За" в правительстве будут действовать министр обороны Артис Пабрикс, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Партию KPV LV в правительстве представляют министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр экономики Ральф Немиро и министр благосостояния Рамона Петравича.
Портал Delfi вкратце знакомит с каждым из членов нового Кабинета министров, основываясь на информации Службы госдоходов и Центральной избирательной комиссии.
Кришьянис Кариньш — премьер-министр
Янис Рейрс — министр финансов
Эдгар Ринкевич — министр иностранных дел
Талис Линкайтс — министр сообщения
Янис Борданс — министр юстиции
Илга Шуплинска — министр образования и науки
Сандис Григенс — министр внутренних дел
Ральф Немиро — министр экономики
Рамона Петравича — министр благосостояния
Даце Мелбарде — министр культуры
Каспар Герхардс — министр земледелия
Илзе Винькеле — министр здравоохранения
Артис Пабрикс — министр обороны
Юрис Пуце — министр защиты окружающей среды и регионального развития
Добавить комментарий