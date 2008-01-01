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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 23 января 2019 | 13:08
Среда, 23 января: до -10 не похолодает
Утром в Латвии облачно, местами сохранится туман, во второй половине дня небо прояснится.
Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха — -2…-7 градусов, на морском побережье — около 0°.
В Риге облачно с пояснениями. Температура — -4…-6 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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