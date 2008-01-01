В центре Ротко открывается первый сезон 2019 года

Новости Культура | 22 января 2019 | 21:46

В пятницу, 1 февраля, в 16.00, откроется первый выставочный сезон в Даугавпилсском арт-центре им. М.Ротко.

Открывающийся сезон с шестью новыми выставочными проектами затронет такие темы, как истина, миссия и внутреннее единообразие искусства. Через прикосновение и мастерство художника, искусство останавливает мгновение истины, будь она уродлива или прекрасна.

Разные грани правды, универсальности и уникальности – все это и многое другое можно почерпнуть в работах известных художников из Латвии и других стран. Главная ценность искусства, его конечная цель, которую нужно преследовать до конца, заключается в том, чтобы оставаться верным своему стилю и принципам, продиктованным выбранной техникой, воспитывать традиции и передавать их новому поколению художников, сохраняя при этом буйство молодости и легкую иронию в своих художественных экспериментах.

По мере того, как мы создаем и рассказываем наши истории в мире вещей, уникально значимых для нас индивидуально, мы входим в культурное пространство 21-го века, каждый со своей внутренней однородностью. В искусстве это дает нам общую цель и определяет наши индивидуальные истины.

В новом выставочном сезоне, открытом для публики с 1 февраля по 14 апреля, представлены такие проекты, как «Игра света и тьмы» Инты Целмини и Эдварда Грубе, «Внутренняя однородность» Вонга Шеджуна, «Мгновения» белорусского художника-акварелиста Александра Карпана и «Архитектура в живописи» О.Крауклиса. Кроме того, Pashmin Art Gallery из Германии представила в Даугавпилсском Арт-Центре им. Марка Ротко групповую выставку 15 художников из разных стран мира на тему «Красота есть правда, правда есть красота». И наконец, румынские художники Овидиу Лэуче и Делия Максим вместе с Пинаром Бакланом Оналом из Турции покажут совместный выставочный проект „Ugunī” из произведений искусства, созданных прямо здесь, в Даугавпилсской крепости, в рамках программы арт-резиденций Центра Ротко.

1 февраля, во время открытия нового сезона, все текущие выставки можно будет посмотреть бесплатно.

центр М.Ротко