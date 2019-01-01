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Новости Общество | 22 января 2019 | 21:22

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 16 по 22 января 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 19 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Artemjeva Poluferija (30.07.1940 - 17.01.2019)
Avdejeva Marija (27.09.1933 - 16.01.2019)
Fjodorovs Grigorijs (24.12.1956 - 16.01.2019)
Fomins Aleksandrs (01.03.1955 - 17.01.2019)
Gedeonovs Anatolijs (25.01.1943 - 15.01.2019)
Gusakova Jeļena (18.04.1956 - 18.01.2019)
Japiņa Manefa (21.11.1950 - 21.01.2019)
Karņicka Anna (20.08.1931 - 16.01.2019)
Kiričuka Marija (05.08.1931 - 18.01.2019)
Lazdāns Jānis (23.03.1960 - 16.01.2019)
Leskovskis Pjotrs (23.05.1957 - 17.01.2019)
Ločmele Neonila (03.02.1937 - 19.01.2019)
Lopatina Aleksandra (12.10.1926 - 22.01.2019)
Peļeņicina Zinaīda (19.08.1940 - 17.01.2019)
Smirnovs Aleksandrs (23.10.1945 - 16.01.2019)
Tihanova Jefrosiņja (01.04.1923 - 19.01.2019)
Timofejevs Nikolajs (17.12.1929 - 15.01.2019)
Tomaševičs Vladimirs (15.02.1935 - 21.01.2019)
Ūdris Vladimirs (01.02.1953 - 22.01.2019).
 

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