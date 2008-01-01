Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 22 января 2019 | 20:56

На 22 января 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор отеля (работа в Свенте);

- ассистент руководителя проекта;

- ассистент специалиста по охране труда;

- бармен;

- бригадир (в области строительства);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автомобиля;

- водитель автоцистерны/молоковоза;

- водитель легкого грузовика;

- водитель опасных грузов;

- водитель тракторной техники;

- главные налоговые инспекторы;

- грузчик;

- дамские парикмахеры;

- дошкольный педагог;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- жестянщик;

- забойщик крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер лесного хозяйства;

- инженер-механик;

- инженер-электрик;

- инженер технических систем безопасности;

- инспектор (VDI);

- каменщики;

- кладовщик;

- комплектовщик (работа в Риге);

- кондитер;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёр (металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кровельщик;

- кулинар (работа в Рандене);

- маляры;

- массажист;

- мастер (в области электротехники);

- медсёстры;

- механик в цех;

- мойщик (мясоперерабатывающее предприятие);

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник трубопровода;

- монтёр слаботочных систем;

- мужской парикмахер;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор компьютеризированного металлообрабатывающего станка с числовым программным управлением;

- оператор производства пластиковых окон и дверей;

- оператор станка для гибки металла;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочник;

- официанты;

- охранники;

- планировщик материалов;

- плиточник;

- плотники;

- повара;

- помощник автомеханика;

- помощники врачаей;

- почтальоны;

- преподаватель занятий по интересам (работа в Калупе);

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- пчеловод (Салди, Малинова);

- работник в лес;

- работник склада;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители/ монитор-консультанты;

- руководители структурных подразделений (машиностроение/металлообработка);

- руководитель ансамбля (Салиена);.

- руководитель кафе;

- руководитель отдела закупок;

- руководитель производства (машиностроение);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- сельскохозяйственный рабочий;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- социальный опекун (работа в Калупе);

- социальный реабилитолог (работа в Калупе);

- специалист по маникюру;

- специалист по охране труда;

- старшие консультанты;

- старший смены (металлообработка);

- строитель;

- столяр-мебельщик;

- техник холодильных систем;

- технологи;

- уборщики;

- учитель латышского языка;

- фармацевт;

- швеи;

- штукатуры;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёр;

- эрготерапевт (работа в Калкунах).

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484368; 25714617.



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