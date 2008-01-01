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Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется, так что эксплуатируйте ее на полную катушку.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 22 января 2019 | 19:36
Распоряжение Думы о запрете находиться на льду
Распоряжением и.о. исполнительного директора Даугавпилсской городской думы Татьяны Дубиной от 21 января 2019 года отменено предыдущее распоряжение Nr.691 от 20 декабря 2018 года «О запрете находиться на льду публичных водоемов, расположенных на административной территории Даугавпилса» и определено, что на льду Даугавы находиться запрещено, за исключением участка улицы Нометню от ул.Патверсмес до ул.Сенлеяс, согласно схеме.
Дума напоминает, что жители должны проявлять осторожность, так как во многих местах лед покрыт водой и его размыло. Помимо этого, слой снега, лежащий на льду, мешает объективно оценить его состояние и прочность.
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