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Новости Культура | 22 января 2019 | 19:25
Городской музей на пороге модернизации
В минувшем году один из старейших и самых больших музеев в Латгалии - Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, праздновал свой 80-летний юбилей. В эту круглую дату был дан старт сложному и трудоемкому, но очень важному проекту по его модернизации. 21 января в Даугавпилсской городской думе были оглашены результаты конкурса эскизов, на которых намечены возможные преобразования этого знакового места.
Руководство музея рассказало, что необходимость в обновлении назрела уже давно: два здания 19 века, в которых музей расположен уже с 60-х годов, находится в плохом техническом состоянии. Музейное хранилище, в котором расположено свыше 10 000 экспонатов, требует более просторных помещений. Настало время и для замены постоянной экспозиции, которая не менялась на протяжении 20 последних лет.
Самоуправление поддержало эту идею и решило создать рабочую группу, которая и разработала предложения по модернизации музея. Одним из таких предложений был конкурс эскизов, который удачно завершился в конце прошлого года. Благодаря этому было найдено лучшее и наименее затратное решение по изменению музейного комплекса. Этот вариант получил позитивные оценки жюри и приглашенного эксперта.
Это лишь первый шаг на пути к большим переменам. В этом году планируется разработать строительный проект, а после этого постепенно осуществить все необходимые шаги: реновировать исторические здания и повысить их энергоэффективность, расширить хранилище, создать условия для людей с ограниченными возможностями, перестроить двор музея и создать новую постоянную эскпозицию, которая будет интересна для всех возрастов. Это будет непростая работа специалистов из самых разных отраслей.
Авторы проекта уверены: после завершения работ музей превратится в современный туристический объект и одну из новых визитных карточек города, которой смогут гордиться все даугавпилчане.
Сюжет подготовлен Отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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