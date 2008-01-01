В Даугавпилсе борются с гриппом превентивно

Новости Общество | 22 января 2019 | 11:19

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В Латвии с 15 января объявлена эпидемия гриппа. Центр по контролю и профилактики заболеваний объявляет об эпидемии, когда по результатам мониторинга число заболевших достигает 100 человек на 100 000 жителей. В этом сезоне эпидемиологический барьер был преодолён в Валмиере. В Даугавпилсе эпидемия ещё не началась, но уже введены профилактические меры, чтобы предотвратить распространение инфекции, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

В инфекционном отделении Даугавпилсской региональной больницы в гардеробе журналистам выдали бахилы и маску — надеть их нужно, прежде чем подняться в кабинет к заведующей отделения Эйжении Ивановой. Врач рассказала, что меры предосторожности надо соблюдать, так как число больных с диагнозом «грипп» постепенно увеличивается. Утром в понедельник лечение проходили 15 детей и 9 взрослых.

«На прошлой неделе у нас было 22 ребёнка и 17 взрослых – 39 человек. Некоторые поступают с осложнениями: с пневмониями, отитами, гайморитами – не первые сутки болеют. Многие поступают сразу, как только заболеют. Особенно дети. Тяжёлых случаев у нас пока не было. Пока только начало эпидемии гриппа в городе. Только на прошлой неделе мы имели первый случай заболевания гриппом».

Эйжения Иванова отметила, что люди ответственно относятся к своему здоровью и не переносят болезнь на ногах.

«Быстро вызывают скорую помощь, обращаются к семейным докторам. Наверное, ответственности стало больше. Мы видим, что больные быстро поступают в стационар, особенно дети, поэтому ответственности родителей за детей, может, даже больше, чем 5-10 лет назад. Идёт информация о пневмониях, летальных исходах. Люди боятся — и правильно делают, надо быть настороже! Если не поступать в стационар, то к семейному врачу надо обратиться обязательно».

В Даугавпилсе эпидемиологический порог не достигнут. Эпидемия объявляется, когда на 100 тысяч жителей насчитывается 100 или больше заболевших. Даугавпилс приблизился только к середине этого показателя. Эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Инна Шингарёва рассказала, что за динамикой распространения гриппа следят с октября прошлого года и завершат в середине мая этого:

«В Даугавпилсе, по данным мониторинга, эпидемиологический порог не превышен, заболеваемость составляет 45,5 на 100 тыс. жителей. Эти данные каждую неделю собираются, обобщаются, и рассчитывается уровень заболеваемости гриппа. В каждый мониторинг включается определённое число врачей и больницы, которые дают нам эти данные».

В управлении образования Даугавпилса просят детей уделять особое внимание личной гигиене. В первую очередь – чаще мыть руки, продолжает координатор по вопросам здоровья Руслан Беспятый:

«Если говорить о посещаемости в школах на прошлой неделе, то это 92%. Посещаемость в дошкольных учреждениях 76%. Я не могу сказать, что превышен порог заболеваемости. Наши учебные заведения принимают участие в мониторинге по гриппу, поэтому снижения посещаемости пока не замечено».

В школах Даугавпилса пока нет ни одного класса или школы, ушедшего на карантин, как это было в прошлом году.

«Если в классе заболело больше 20% учеников, то только тогда решается вопрос о начале карантина в данном классе. Это решается с управлением образования, и эту информацию необходимо подать в Центр по контролю заболеваний».

В детсадах Даугавпилса после объявления эпидемии гриппа в стране каждого ребёнка осматривают, чтобы в группе не оказался больной. Игрушки регулярно протираются, обрабатываются ультрафиолетовыми лампами, продолжает Руслан Беспятый:

«Также мероприятия – дополнительная уборка, проветривание помещений. Ограничение массовых мероприятий в садах».

На данный момент в Латвии с началом нового сезона гриппа уже госпитализировано около полутысячи человек.

LSM