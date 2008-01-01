Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 января
Именины:
Аустрис / Антонина, Захар, Пётр, Филипп
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -8 .. -10 C
- Утро
- -9 .. -11 C
- День
- -6 .. -8 C
- Вечер
- -7 .. -9 C
- Ветер
- .. 2 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1362 ()
|GBP
|0.883 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.427 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
7. Мэром Даугавпилса вновь стал Андрей Элксниньш
8. Бабушка-"наркобарон" требует с полиции 3000 евро за уничтоженную коноплю {1}
9. В Латгале реформируют волостные управы ради экономии
10. Автобусы и трамваи {175}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 января 2019 | 11:14
Вторник, 22 января: осадков не ожидается
В ближайшие сутки погоду в Латвии определит антициклон.
Днём в стране облачно с пояснениями, без осадков. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха — -1…-7 градусов, на востоке — -9… -14 градусов.
В Риге также облачно с пояснениями, без осадков. Температура — -4…-6 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
LSM
Добавить комментарий