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Новости Латвия | 22 января 2019 | 11:14

Вторник, 22 января: осадков не ожидается

Пресс-фото

В ближайшие сутки погоду в Латвии определит антициклон.

Днём в стране облачно с пояснениями, без осадков. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха — -1…-7 градусов, на востоке — -9… -14 градусов.

В Риге также облачно с пояснениями, без осадков. Температура — -4…-6 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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