Музей приглашает на день семьи - клеить текстиль

Новости Культура | 21 января 2019 | 22:14

Пресс-фото Пресс-фото

27 января Даугавпилсский краеведческий и художественный музей проводит традиционное мероприятие – день семьи!

Почувствуй себя дизайнером! Дизайнеры Инга Васильева и Людмила Лукьянска проведут мастер-класс по декорированию текстиля. Декор будет выполнен в технике аппликации из кусочков ткани с добавлением графического рисунка маркерами по текстилю. Приглашаем посетителей музея на день семьи «Знакомство с искусством текстиля».

Готовый аксессуар можно будет взять с собой.

Время проведения мастер-класса: с 13.00 до 14.00. Число аксессуаров ограничено!

Цена: 1,42 евро для всей семьи, независимо от количества человек. В цену входит бесплатный осмотр исторической экспозиции.