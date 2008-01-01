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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 января
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Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно, есть гораздо более действенные методы.
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Новости Культура | 21 января 2019 | 22:14
Музей приглашает на день семьи - клеить текстиль
27 января Даугавпилсский краеведческий и художественный музей проводит традиционное мероприятие – день семьи!
Почувствуй себя дизайнером! Дизайнеры Инга Васильева и Людмила Лукьянска проведут мастер-класс по декорированию текстиля. Декор будет выполнен в технике аппликации из кусочков ткани с добавлением графического рисунка маркерами по текстилю. Приглашаем посетителей музея на день семьи «Знакомство с искусством текстиля».
Готовый аксессуар можно будет взять с собой.
Время проведения мастер-класса: с 13.00 до 14.00. Число аксессуаров ограничено!
Цена: 1,42 евро для всей семьи, независимо от количества человек. В цену входит бесплатный осмотр исторической экспозиции.
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