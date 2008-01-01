Крещение в Латгалии: как это было

Новости Общество | 21 января 2019 | 21:37

Непостоянная погода в этом году внесла свои коррективы в ежегодный обряд крещенского купания. В Даугавпилсе в течение нескольких последних лет освящение воды и последующее окунание происходили на озере Большие Стропы, находящемся в черте города. Но на сей раз спасательные службы добро не дали, и массовое мероприятие состоялось в Вишкской волости Даугавпилсского края на озере Лукнас. Впрочем, здесь оно и раньше проходило.

После службы в храме Покрова пресвятой Богородицы в поселке Московское епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр и другие представители православного духовенства освятили воды озера, после чего все желающие смогли окунуться в крещенской проруби. Вишкская волость позаботилась о горячем чае, пирожках и бане для участников ритуального купания.

«Окунаться в крещенскую прорубь вовсе не обязательно. Но многие люди любят экстрим: они прыгают с парашютом, занимаются дайвингом, служат в армии, наконец. В этом крещенском обряде тоже есть доля экстрима, он проверяет силу духа. Но не стоит думать, что погружение в прорубь очищает от грехов на год: очищает покаяние, а не окунание. Любое действо может людей объединять, может и, наоборот, разъединять. Надеюсь, наше Крещение объединяет, в нем участвуют и представители других христианских конфессий», — высказал свое мнение Rus.Lsm.lv благочинный Даугавпилсского округа протоиерей Дионисий Горюнов.

LSM