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Новости Латвия | 21 января 2019 | 21:32

На этой неделе температура на востоке страны может опуститься до -25 градусов

На этой неделе в Латвии ожидается усиление мороза, кроме побережья Курземе, где в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до +1 градуса, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром ожидаются большие температурные контрасты — минимальная температура воздуха составит от -1..-3 градусов на побережье Курземе до -22..-25 градусов на северо-востоке страны.

В последующие ночи температура воздуха на востоке Латвии также может опуститься ниже -20 градусов. Намного теплее будет в Курземе — на побережье столбики термометров временами будут подниматься выше нуля.

Облачность будет переменной, осадков будет мало, снег ожидается только к выходным.

LSM

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