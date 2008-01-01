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Новости Латвия | 21 января 2019 | 21:32
На этой неделе температура на востоке страны может опуститься до -25 градусов
На этой неделе в Латвии ожидается усиление мороза, кроме побережья Курземе, где в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до +1 градуса, прогнозируют синоптики.
В ночь на вторник и утром ожидаются большие температурные контрасты — минимальная температура воздуха составит от -1..-3 градусов на побережье Курземе до -22..-25 градусов на северо-востоке страны.
В последующие ночи температура воздуха на востоке Латвии также может опуститься ниже -20 градусов. Намного теплее будет в Курземе — на побережье столбики термометров временами будут подниматься выше нуля.
Облачность будет переменной, осадков будет мало, снег ожидается только к выходным.
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