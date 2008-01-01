В Даугавпилсе боксёры успешно провели первенство

Новости Спорт | 20 января 2019 | 23:20

Пресс-фото Пресс-фото

С 18 по 19 января в Даугавпилсе прошли соревнования по боксу «Открытое первенство школы индивидуальных видов спорта».

Соревнования проходили по 4 возрастным группам: 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.. Участвовало более 100 боксеров из Беларуси, России, Литвы, Эстонии, Латвии и сборная команда Даугавпилса.

Итоги выступлений:

1 места заняли Никита Еруман, Роман Ильин, Максим Брелик, Николай Замятин, Роман Орловский, Эрик Трачум, Никита Элксниньш, Марк Аширов, Валерия Шепетовская.

2 места заняли Артемий Коломиец, Эдвин Папино, Денис Сулоев, Никита Глотов, Карлис Винькис, Кирилл Папино, Рауль Константинов, Алексей Киляускас, Екатерина Васильева.

Специальным призом за лучший тактический бой был награждён Николай Замятин (Даугавпилс).

Специальным призом за волю к победе была награждена Карлис Винькис (Даугавпилс).

Старший тренер ШИВС отделения бокса и главный судья соревнований Владислав Соколов: «Сейчас идёт большая централизованная подготовка ведущих спортсменов нашего города. В апреле в Румынии пройдёт чемпионат Европы U-17, а в марте чемпионат Европы U-22 в составе сборной Латвии примут участие и воспитанники ШИВС. Сборная команда Даугавпилса укомплектована для участия в чемпионатах страны и международных турнирах.»



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