Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 января
День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР
Именины:
Альгис, Альгирдс, Ольгертс, Орестс / Афанасий, Иван
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций. Вам пора отдохнуть.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- .. -2 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -5 .. -7 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1402 ()
|GBP
|0.8812 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|75.6267 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
6. Автобусы и трамваи {175}
8. Даугавпилсcкая дума почти досиделась до принудительного роспуска
9. В Даугавпилсе станет и меньше русских школ, и больше латышских групп в садиках
10. Бабушка-"наркобарон" требует с полиции 3000 евро за уничтоженную коноплю {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 20 января 2019 | 23:20
В Даугавпилсе боксёры успешно провели первенство
С 18 по 19 января в Даугавпилсе прошли соревнования по боксу «Открытое первенство школы индивидуальных видов спорта».
Соревнования проходили по 4 возрастным группам: 2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.. Участвовало более 100 боксеров из Беларуси, России, Литвы, Эстонии, Латвии и сборная команда Даугавпилса.
Итоги выступлений:
1 места заняли Никита Еруман, Роман Ильин, Максим Брелик, Николай Замятин, Роман Орловский, Эрик Трачум, Никита Элксниньш, Марк Аширов, Валерия Шепетовская.
2 места заняли Артемий Коломиец, Эдвин Папино, Денис Сулоев, Никита Глотов, Карлис Винькис, Кирилл Папино, Рауль Константинов, Алексей Киляускас, Екатерина Васильева.
Специальным призом за лучший тактический бой был награждён Николай Замятин (Даугавпилс).
Специальным призом за волю к победе была награждена Карлис Винькис (Даугавпилс).
Старший тренер ШИВС отделения бокса и главный судья соревнований Владислав Соколов: «Сейчас идёт большая централизованная подготовка ведущих спортсменов нашего города. В апреле в Румынии пройдёт чемпионат Европы U-17, а в марте чемпионат Европы U-22 в составе сборной Латвии примут участие и воспитанники ШИВС. Сборная команда Даугавпилса укомплектована для участия в чемпионатах страны и международных турнирах.»
D-fakti.lv
Добавить комментарий