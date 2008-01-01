22 января - профессиональный праздник белорусских дипломатов

Новости В мире | 20 января 2019 | 22:59

Пресс-фото Пресс-фото

22 января 2019 г. исполняется 100 лет белорусской дипломатической службе, начало которой было положено созданием Комиссариата по иностранным делам Советской Социалистической Республики Белоруссия.

Первая дипломатическая миссия молодого белорусского советского государства была открыта 24 марта 1921 г. в г.Москве. Полномочное белорусское представительство пользовалось всеми дипломатическими иммунитетами и привилегиями, поддерживало официальные контакты с Народным комиссариатом иностранных дел РСФСР и зарубежными дипломатическими представительствами.

22 августа 1921 г. Совет народных комиссаров БССР утвердил положение о Народном комиссариате по иностранным делам, который возглавил Александр Григорьевич Червяков, уроженец деревни Дукора Минской области.

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 24 марта 1944 г. Верховным Советом БССР был принят закон об образовании Народного комиссариата иностранных дел Белорусской ССР, который в 1946 году был преобразован в Министерство иностранных дел.

В знак признания мировым сообществом вклада в разгром гитлеровской Германии Белорусская ССР была принята в состав учредителей Организации Объединенных Наций и подписала в 1945 году Устав ООН. В этой связи открылись представительства БССР при ООН в г.Нью-Йорке, при международных организациях в гг.Вене, Париже и Женеве.

Благодаря высокому профессионализму и беззаветной преданности своему Отечеству, выдающиеся дипломаты, уроженцы Беларуси А.Г.Червяков, К.В.Киселев, А.Е.Гуринович, а также А.А.Громыко, долгие годы возглавлявший МИД СССР, оставили яркий след в современной дипломатии, стали примером для многих поколений сотрудников.

С образованием МИД Республики Беларусь в 1990 году национальная дипломатия развивалась и крепла вместе с молодым государством. За годы независимости Республика Беларусь добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые перспективные рынки. Таким образом, вся история белорусской дипломатической службы неразрывно связана со становлением белорусской государственности, продвижением белорусских национальных интересов в мире.



Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе