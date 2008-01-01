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Новости Происшествия | 20 января 2019 | 22:46
В доме нашли тело жестоко убитой женщины: судят сына, однако тот отрицает свою вину
В Резекненском суде начался процесс по делу об убийстве пожилой набожной женщины. Преступление было совершено с особой жестокостью. На скамье подсудимых оказался сын жертвы. Однако он отрицает свою вину в содеянном.
Как сообщает газета LA, все началось с того, что в апреле прошлого года монахиня одного Рижского монастыря никак не могла дозвониться до своей 89-летней матери, проживающей в волости Рикавас Резекненскoго края. Затем дочка узнала, что ее верущая мать, регулярно посещающая церковь, по неизвестной причине не появилась на богослужении в местном храме.
Монахиня срочно отправилась под Резекне, где мать проживала вместе с сыном Вилмаром. Сначала мужчина сказал, что мать, видимо, куда-то ушла, а на веранде он заметил лежащего манекена. Однако оказалось, что это не кукла, а останки Янины. Полиция задержала 54-летнего Вилмара по подозрению в убийстве матери. О том, что к преступлению может быть причастно третье лицо, у следствия не было подозрений, а следы крови нашли на обуви сына.
Когда на суде Вилмару предъявили фото его убитой матери, он сказал, что не может опознать женщину. И на то есть основания: пенсионерку жестоко избили: эксперты констатировали десять ударов острым металлическим предметом по голове, несколько переломов ребер, а также травмы брюшной полости, рук и ног. Эксперт Олег Смирнов пояснил, что удары были настолько сильными, что в ранах на голове остались частицы железа.
Также эксперт предположил, что, судя по характеру повреждений, женщина пыталась защищаться. Об этом свидетельствуют ссадины и синяки на ладонях. Смирнов отметил, что с учетом возраста убитой женщины и ее физического здоровья, она могла лишь цепляться за руки нападавшего.
На суде также стало известно, что травмы были нанесены в разное время. И хотя тело нашли 19 апреля 2018 года, ее смерть наступила, скорей всего, в период между 13 апреля и датой, когда ее обнаружили.
Приглашенный на суд свидетель Александр пояснил, что 19 апреля встретил Вилмара на автобусной остановке. Он нес алкоголь и предложил выпить, а затем стал рассказывать, что за ним следят, везде установлены камеры слежения, а также, что его хотят посадить в тюрьму. Также он заявил, что у него на веранде лежит то ли мужчина, то ли манекен.
Александр решил, что это бред, и направился к себе домой, а примерно через полчаса узнал, что найдено тело убитой Янины.
Суд по этому делу продолжится на следующей неделе.
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