Во время обыска на "точке" полиция нашла нелегальное оружие и боеприпасы

Новости Происшествия | 20 января 2019 | 22:41

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Сотрудники Бюро уголовной поиции Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) в ходе проверки оперативной информации о возможной нелегальной торговле алкоголем нашли незарегистрированное оружие.

Как отмечают в ЛРУП, проверка проводилась в частном доме в Вилянском крае. Информация о подпольном производстве алкоголя подтвердилась: стражи порядка изъяли самодельный самогонный аппарат. При дальнейшем обыске в подсобных помещениях и гараже полицейские нашли также четыре охотничьих незарегистрированных ружья и 18 патронов.

В рамках следствия задержан мужчина 1967 г.р. Оружие направлено на экспертизу. Следствие по делу продолжается.

Delfi