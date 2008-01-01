Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении женщин

Новости Происшествия | 20 января 2019 | 22:36

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Даугавпилсский участок полиции разыскивает женщин, изображенных на фотографии. Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, эти люди подозреваются в имущественном преступлении, совершенном 22 декабря 2018 года в одном из магазинов Даугавпилса.

Если вы узнали этих женщин и знаете, где их можно найти, просьба звонить в полицию по телефонам: 654 03397, 65403302, 110. также можно лично обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi