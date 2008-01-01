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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 января
День памяти защитников баррикад 1991 года в ЛР
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Новости Происшествия | 20 января 2019 | 22:36
Полиция разыскивает подозреваемых в преступлении женщин
Даугавпилсский участок полиции разыскивает женщин, изображенных на фотографии. Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, эти люди подозреваются в имущественном преступлении, совершенном 22 декабря 2018 года в одном из магазинов Даугавпилса.
Если вы узнали этих женщин и знаете, где их можно найти, просьба звонить в полицию по телефонам: 654 03397, 65403302, 110. также можно лично обращаться в ближайший участок полиции.
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