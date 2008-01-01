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Новости Общество | 20 января 2019 | 21:48

Даугавпилс на пару дней стал собачьей столицей

LSM

По традиции в январе в Даугавпилсском Олимпийском центре проходят международные выставки собак. На этот раз собралось 670 участников, они привезли 140 пород, которые оценивало международное жюри. Главный город Латгалии принимал любителей и экспертов из 9 стран – трех балтийских, Белоруссии, России, Болгарии, Сербии, Словакии, Финляндии.

«Мы рады, что число посетителей наших выставок год от года растет, — рассказал Rus.Lsm.lv председатель правления Латгальского регионального центра любителей животных Гунар Хмельницкий (именно этот центр и является организатором выставок). – Такие мероприятия – прекрасная форма семейного досуга, они точно объединяют людей, не разъединяют.

К сожалению, в последние два года у нас стало меньше места: в Олимпийском центре установили оборудование для занятий гимнастикой, его нельзя разобрать, чтобы дать нам площадку. И по этой причине мы отказались от мини-зоосада – раньше к нам приезжал фермер из Баусcкого края, привозил козлят, овец, кур, гусей, индюков и другую живность, вызывавшую большой интерес у детей. Вообще наша выставка не богата элементами шоу: есть выступления местных кинологов, из Мадоны к нам приезжают юные хэндлеры, они также показывают фрагменты канистерапии. Пожалуй, и всё. Рабочая такая выставка, и в этом ее ценность, особая атмосфера. Посетителям же просто нравится любоваться собаками и получать, если есть желание, советы от профессионалов».

Хмельницкий пояснил, что возглавляемый им центр в данный момент объединяет 82 человека и главной задачей считает работу с населением.

«Надо учить людей правильно воспитывать собаку. Нет плохих и опасных пород, как некоторые думают — есть люди, которые не умеют и не хотят правильно ухаживать за животными. Нужно хорошо подумать, прежде чем взять питомца. Например, многим нравятся красавцы хаски. А все ли знают, что такая собака каждый день должна бегать 4 часа, иначе ей плохо, она страдает. Вы готовы? Тогда заводите. Если же любите лежать на диване, то хаски не для вас.

Наш центр большое внимание уделяет социализации собак, участвует в различных массовых мероприятиях – городских праздниках, праздниках волостей, молодежных слетах. Мы никогда не отказываемся приехать в школу, чтобы показать собак и рассказать о них. Есть у нас и группа канистерапевтов. В прошлом году группа провела цикл занятий с детьми, имеющими некоторые проблемы с речью. К примеру, заикаются, особенно если вокруг много посторонних людей. Когда же такие дети читали вслух книжки собакам, то заикание почти исчезало. Собаки ведь не дергают, не делают замечаний, они умеют слушать...

Пользуясь случаем, я хочу сказать, что двери нашего центра открыты для всех любителей животных. Пока что у нас нет секции кошек, потому и выставок своих нет. Приходите – и всё будет! Даже с аквариумными рыбками можно прийти, мы всем рады и со всеми найдем общий язык», — подчеркнул глава Латгальского регионального центра любителей животных.

А дальше Rus.Lsm.lv прогулялся по выставке и получил свою порцию удовольствия. Смотрите фотографии!

LSM

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