В день памяти защитников баррикад у костров собрались участники событий 1991-го и молодежь

Новости Латвия | 20 января 2019 | 21:38

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В воскресенье 20 января в Латвии проходят мероприятия, посвященные историческому событию — сооружению баррикад народом в несколько январских дней 1991 года, ставших переломными для судьбы страны. Участник памятных мероприятий возложили цветы у памятника Свободы и у мест гибели людей на Бастионной горке, сообщает Latvijas Radio. На Домской площади, как в 1991-м, сложили огромные костры. Возле них делились воспоминаниями защитники баррикад.

Здесь же, на Домской площади, собрались и яунсарги — юноши и девушки из молодежного народного ополчения. Они рассказали Latvijas radio, что о событиях января 1991-го знают их школьных уроков истории и со слов родных. Обсуждают ту переломную эпоху и в Яунсардзе. Ребята поделились, что они рады лично присутствовать на Домской, ведь старшее поколение в их семьях активно участвовало в происходящем тогда. Чей-то дедушка дежурил у баррикад, чья-то мама кормила дежурных горячей домашней едой...

Янис Лацис из Екабпилса состоял в народном фронте, был организатором и участником баррикад. Он считает, что 20 января стоит отмечать скорее как государственный праздник, чем как памятный день. Потому что с большой народной манифестации на набережной 13 января 1991 года началась подлинная независимость Латвии, хоть она и была объявлена еще 4 мая 1990-го.

Памятные мероприятия сегодня проводятся не только в столице, но и по всей Латвии. Президент Раймонд Вейонис опубликовал обращение к народу, спикер Сейма Инара Мурниеце выступила перед собравшимися на Домской площади лично, подчеркнув необходимость для каждого из жителей Латвии отстаивать независимость государства и впредь.

КОНТЕКСТ

Баррикады в 1991-м стали возводить 13 января — но именно 20-е стало самым трагичным днем. Бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел. Тогда во время перестрелки в центре Риги погибло пять человек: кинооператоры Гвидо Звайгзне и Андрис Слапиньш, школьник Эдийс Риекстиньш и два милиционера — Владимир Гомонович и Сергей Кононенко.

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