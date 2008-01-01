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Новости Культура | 20 января 2019 | 21:35
Даугавпилсские белорусы наполнили сундук и взялись за гениев
Центр белорусской культуры Даугавпилса начинает новый цикл «Белорусские гении», посвященный своему двадцатилетнему юбилею, который будет отмечаться в мае. В течение года все желающие смогут открыть для себя имена знаменитых белорусов – просветителей, литераторов, спортсменов, космонавтов, политиков, ученых, художников и музыкантов.
— В прошлом году мы реализовали проект «Сундук белорусских сокровищ», — напомнила Rus.Lsm.lv руководитель Центра белорусской культуры и общества «Уздым» Жанна Романовская. — Он соединил материальное и нематериальное наследие нашего народа, завершился открытием музейной комнаты и большим фестивалем «Кирмаш». Сейчас же мы вспомним тех, кем по праву гордится Белоруссия. Начнем с давних времен, закончим нашими современниками. И, конечно, не забудем о белорусско-латвийских культурных связях.
Первая вводная встреча посвящалась уникальному изданию Terra Mariana («Земля Марии»). Альбом был создан в Риге в единственном экземпляре и подарен балтийцами в 1888 году Папе Римскому Льву XIII в честь юбилея его пребывания на папском престоле. Terra Mariana повествует о распространении христианства в Латвии и Эстонии – ранее Ливонии, которую некогда называли землей Мары или Марии. В книге содержится подробнейшая информация о замках, церквях, гербах, исторических личностях; иллюстрации дополняет текст на латыни. Альбом — ценнейший документ, источник сведений о культурно-историческом наследии региона.
Инициатива издания Terra Mariana принадлежит художнице и филантропке, графине Марии Пшездецкой из рода Тизенгаузенов, родившейся в Поставах (Белоруссия). Библиографический артефакт хранится в апостольской библиотеке Ватикана. Благодаря многолетнему международному проекту, к которому имел самое непосредственное отношение и доктор истории, ассоциированный профессор Даугавпилсского университета Хенрих Сомс, был отпечатан тираж факсимильных изданий уникальной исторической книги. Ее презентация состоялась в том числе и в Национальной библиотеке Белоруссии.
С изданием Terra Mariana, находящимся в Даугавпилсе, Х. Сомс и познакомил участников вечера. Как всегда бывает в Центре белорусской культуры, рассказ перемежался песнями, стихами и сценками в исполнении самодеятельных творческих коллективов и солистов, что придавало мероприятию теплую, прямо-таки домашнюю атмосферу.
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