В Латвии пациентов «косит» грипп типа А

Новости Латвия | 20 января 2019 | 21:31

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Ежедневно в Латвийский центр инфектологии в Риге поступает по два десятка больных гриппом, которым потребовалась медпомощь в стационаре. Не у всех организм в состоянии справиться с гриппом самостоятельно, сообщает LTV. В этом сезоне болезнь вызывает особо высокую температуру — до 41 градуса, отмечают врачи, призывая всех заболевших тщательно лечиться и «вылежать» недомогание.

В Инфектологическом центре уже пришлось позаботиться о дополнительных койко-местах, ведь люди с настолько высокой температурой сидеть не в состоянии. Только в минувший четверг в лечебное учреждение поступило сразу 27 гриппозных пациентов. В больнице их держат два-три дня, а затем, если не возникло тяжелых осложнений (чаще всего это пневмония), отправляют долечиваться домой.

В этом сезоне доминирует вирус гриппа типа А — подвид H1N1, это «свиной» грипп, свирепствовавший по всему миру в 2009 году.

Ожидающееся на будущей неделе похолодание, как прогнозируется, не повлияет на ход эпидемии, поскольку вирусам гриппа не мешают распространяться низкие зимние температуры (в лабораторных условиях вирус жив даже при -96 градусах Цельсия). Поэтому, если вы заболели гриппом, главное — как можно скорее получить рецептурный противовирусный препарат. Его выписывает семейный врач. Характерных признак гриппа — внезапность ухудшения самочувствия, напоминают медики:

«Грипп начинается внезапно: пришел человек на работу и в 11 часов чувствует ломоту в костях и жар. Температура поднимается без озноба — а измеришь, и уже 39 градусов. Сильно болит голова, боли в лобной части. И если в 11 часов это началось, то к 23 часам уже будет сухой, лающий кашель», — рассказала главврач Центра инфектологии Байба Розентале.

При гриппе визит семейного врача к пациенту на дом оплачивает государство. Пациентская доплата составляет менее трех евро.

LSM