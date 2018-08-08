Даугавпилс потратит на ремонт ЗАГСа почти миллион евро

Новости Экономика | 18 января 2019 | 23:01

Пресс-фото Пресс-фото

Завершился третий конкурс на проведение ремонтных работ в даугавпилсском ЗАГСе. Пять компаний выслали свои предложения — от 927 тысяч до 1,118 млн евро. Здание построено в начале 1980-х годов, сообщает Латвийское радио-4.

В ЗАГСе Даугавпилса надеются, что ремонтные работы всё же начнутся уже в этом году — и в третьем конкурсе будет победитель. Как рассказала руководитель учреждения Инесе Эйсане, ещё осенью прошлого года сотрудники были готовы переехать во временные помещения.

«Здесь нельзя будет находиться, так как ремонт будет и снаружи, и изнутри, поэтому мы переедем на Райня, 28. Это недалеко, мы на Райня, 27, а переедем мы через дорогу. Будем находиться на первом этаже. Все кабинеты, всё будет точно также работать, как и здесь. В том здании будет ещё такая возможность, как маленький зал для небольшого числа гостей регистрации брака. Это где-то до 12-13 человек», — указала она.

Как рассказали в Департаменте управления собственностью городской думы Даугавпилса, интерьер ЗАГСа будет полностью изменён. Внешние сцены будут облицованы панелями и сохранят существующую цветовую гамму. Только, как пояснили инженеры, всё будет выглядеть «свежее», указала и. о. исполнительного директора думы Татьяна Дубина.

«Будет утеплён фасад, крыша, цоколь. Будет заменены вентиляция и канализация, что не менялось с постройки здания. После этого будут проведены внутренние работы. Будет перепланировка — туалеты. Доступность среды будет обеспечена людям с инвалидностью... Также в здании появится лифт», — пояснила она.

Серьёзной перепланировки всё же не ожидается. Как пояснили инженеры, согласно плану, поменяют полы, изменят конструкцию потолка. В цветовой гамме будут преобладать кремовые цвета. Для освещения установят LED-лампы с возможностью регулировать насыщенность света. В большом зале церемоний — в зависимости от настроения — можно будет создать полумрак или всё залить светом. Цветную мозаику, которая находится за столом регистрации, сохранят — ее только дополнительно подсветят. Основной критерий выбора победителя конкурса — низкая цена, добавила Дубинина.

«После оценки определён победитель — самая низкая цена у SIA Vanpro, но после этого у нас 10 дней период ожидания, и после 30 января сможем заключить договор», — пояснила она.

Это был уже третий конкурс на проведение строительных работ в ЗАГСе. Первый проводился в июле прошлого года, но в нём никто не принял участия. Во втором — в октябре прошлого года — приняли участие 4 компании, но из-за изменения в документах пришлось закрыть и этот конкурс.

«Техническая ошибка: получается, что в документах у нас чертёж, по которому нужно было произвести работы, а объёмы потребовалось корректировать. В связи с тем, что это были существенные дополнения, получается, что мы не могли не закрыть эту закупку», — пояснила Дубинина.

В прошлом году в ЗАГСе Даугавпилса зарегистрировали 471 брак, что на 19 меньше, чем годом ранее. Эйсане отмечает, что в основном люди хотят расписаться как можно быстрее, но для многих важна дата.

«Как это было в прошлом году — 08.08.2018, потом 18.08.2018. Мы сразу видим тенденцию, в этот день очень много браков. Также и 14 февраля, и 8 марта. Больше браков заключают в кабинете. У нас популярен так называемый Белый зал, где в мероприятии может участвовать до 18 человек», — рассказала она.

Разводов за прошлый год — 269. Кроме этого, как рассказала Эйсане, снизилась рождаемость. В прошлом году было зарегистрировано 674 ребёнка.

«Разница с 2017-м — на 122 ребёночка меньше. Если смотреть статистику 2016 или 2015 года, то большая разница именно в минус. Бывало плюс 50 детей или минус 40, но такого большого минуса — 122 — не было», — отметила она.

Общая стоимость строительных работ составляет почти 1,2 миллиона евро, из которых 567 000 евро пойдут на ремонт внутри здания — 100% суммы предоставляет самоуправление. Внешние работы по утеплению будут проводиться в рамках европроекта. Их стоимость составляет 581 000 евро, из которых 217 000 евро – это европейские деньги, ещё почти 11 500 предоставляет государство, а 26 000 — городская дума. Но ещё более 300 000 самоуправление выделяет из своего бюджета, так как часть расходов не связана с энергоэффективностью — за счёт европейского финансирования их закрыть нельзя. Самую низкую цену предложила даугавпилсская компания Vanpro — почти 928 000 евро.

LSM