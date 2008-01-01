Конец недели будет прохладным, ночью — сильный снегопад

Новости Латвия | 18 января 2019 | 22:52

В выходные в Латвии сохранится небольшой мороз, однако в ночь на воскресенье по всей стране возможен снегопад, свидетельствуют прогнозы.

Температура воздуха в выходные будет в пределах 0... -5 градусов, ночью местами в Видземе и Латгале — до -8 градусов, на морском побережье — до +1.

В субботу снег ожидается только в некоторых районах, но в ночь на воскресенье страну пересечет зона осадков, пойдет снег, местами сильный — днем снегопад продолжится в Латгале. Снежный покров вырастет на 2-7 см.

Ветер в эти дни будет от слабого до умеренного, западный, северо-западный.

На следующей неделе сохранится холод, температура будет падать. Во второй половине недели, вероятно, именно в выходные — 26 и 27 января — температура ночью местами понизится до -20 градусов.

Волна холода на следующей неделе ожидается и в некоторых странах Западной Европы.

LSM