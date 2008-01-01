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Новости Латвия | 18 января 2019 | 22:52
Конец недели будет прохладным, ночью — сильный снегопад
В выходные в Латвии сохранится небольшой мороз, однако в ночь на воскресенье по всей стране возможен снегопад, свидетельствуют прогнозы.
Температура воздуха в выходные будет в пределах 0... -5 градусов, ночью местами в Видземе и Латгале — до -8 градусов, на морском побережье — до +1.
В субботу снег ожидается только в некоторых районах, но в ночь на воскресенье страну пересечет зона осадков, пойдет снег, местами сильный — днем снегопад продолжится в Латгале. Снежный покров вырастет на 2-7 см.
Ветер в эти дни будет от слабого до умеренного, западный, северо-западный.
На следующей неделе сохранится холод, температура будет падать. Во второй половине недели, вероятно, именно в выходные — 26 и 27 января — температура ночью местами понизится до -20 градусов.
Волна холода на следующей неделе ожидается и в некоторых странах Западной Европы.
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