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Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно.

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Новости Латвия | 18 января 2019 | 09:30

Пятница, 17 января: ветер стихнет

Пресс-фото

В последний рабочий день в Латвии установится переменная облачность. Снег будет идти близ Даугавпилса.

Температура воздуха — от ноля до -6 градусов. Порывистый ветер стихнет на большей части страны. Только на Курземском побережье — порывами до 12 м/с.

В Риге ожидается от -3 до +1 градуса. Северо-западный ветер будет слабым.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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