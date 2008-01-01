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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 января 2019 | 09:30
Пятница, 17 января: ветер стихнет
В последний рабочий день в Латвии установится переменная облачность. Снег будет идти близ Даугавпилса.
Температура воздуха — от ноля до -6 градусов. Порывистый ветер стихнет на большей части страны. Только на Курземском побережье — порывами до 12 м/с.
В Риге ожидается от -3 до +1 градуса. Северо-западный ветер будет слабым.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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