Пятница, 17 января: ветер стихнет

Новости Латвия | 18 января 2019 | 09:30

Пресс-фото Пресс-фото

В последний рабочий день в Латвии установится переменная облачность. Снег будет идти близ Даугавпилса.

Температура воздуха — от ноля до -6 градусов. Порывистый ветер стихнет на большей части страны. Только на Курземском побережье — порывами до 12 м/с.

В Риге ожидается от -3 до +1 градуса. Северо-западный ветер будет слабым.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM