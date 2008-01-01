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Новости Политика | 17 января 2019 | 19:16

В Латгале реформируют волостные управы ради экономии

rezeknesnovads.lv

В Резекненском крае внедрили новую модель управления: 22 волости объединили в четыре органа, бухгалтерские функции централизовали. Местные власти надеются сократить административные издержки, а сэкономленные средства направить на развитие волостей, сообщает Latgales reģionālā televīzija.

С начала года в Резекненском крае вместо 22 волостных управ действуют четыре объединения волостей — Дрицанское, Каунатское, Наутренское и Малтское. В рамках реформы централизовали также бухгалтерские функции, поскольку траты на эти цели в крае признали слишком большими — к такому выводу пришел и Госконтроль. Самоуправление рассчитывает сократить и административные издержки.

«В данный момент мы думаем, что можем сэкономить где-то 180 тыс евро, все эти деньги останутся на развитие краев. Поскольку, если оценивать в данный момент и бюджет, 60% идет на зарплаты — а это очень много», — отметила замглвы председателя краевой думы Элвира Пизане.

В каждом новом объединении — 6-8 волостей. Изменения на скажутся на качестве оказываемых услуг и их доступности. Сохранились и все функции руководителей волостей.

«Для жителей ничего не меняется», — подчеркнул глава Каунатского объединения волостей Янис Алексанс.

Главы и волостей, и объединений пока не могут дать реформе однозначную оценку — она только началась.

«Мы только в самом начале пути к реформе, и говорить о каких-то ярких изменениях в данный момент было бы рано. Другой вопрос — с точки зрения администрации, в волостной управе сократилось число сотрудников бухгалтерии. В каждой волости сотрудников стало меньше», — добавил Алексанс.

LSM

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