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Новости Общество | 17 января 2019 | 18:41

Ремонт 13-й школы потребует дополнительных экспертиз

На данный момент в пяти Даугавпилсских школах реализуется масштабный проект по улучшению инфраструктуры. Работы в 3-й школе и Русском лицее завершены в прошлом году. На очереди здание бывшей 5-й школы, куда после ремонта переедет школа «Сасканяс». Ремонт 16-й и 13-й школы начался в прошлом году. Однако, в 13-й школе он, вероятно, затянется, так как с началом строительных работ обнаружились повреждения конструкций, которые требуют дополнительной экспертизы.

Чтобы продолжить строительные работы в актовом зале, на полу которого появились трещины, необходимо провести техническое обследование здания и экспертизу, по результатам которой будет понятно, какие дополнительные меры необходимо предпринять для усиления несущих конструкций.

Чтобы оценить ситуацию на месте, в 13-й школе прошло внеочередное общее заседание, в котором приняли участие представители комитетов по развитию, вопросам образования и культуры, имущественного и финансового комитетов Думы.

 

Все участники выездного заседания единогласно сошлись в том, что, хотя констатированные повреждения и не угрожают устойчивости здания, безопасность детей – на первом месте, поэтому оперативно нужно провести экспертизу и разработать план дальнейших действий.

 

Строительные работы приостановлены только в зале, на остальной территории школы они продолжаются и учебный процесс идет своим чередом. Тем не менее, нужно учитывать, что в 13-й школе, которая на данный момент является крупнейшей школой Латгалии, обучается более 800 учеников. Половина из них углубленно изучает музыку, таким образом, актовый зал школы – это не только место проведения мероприятий, но и площадка для репетиций хоров и других музыкальных коллективов. Поэтому будет сделано все, чтобы вопрос с доступностью зала был решен как можно быстрее.

 

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.

Daugavpils
 

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