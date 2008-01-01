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Новости Культура | 17 января 2019 | 18:35
Другой Мартинсонс
Празднуя 88-ю годовщину со дня рождения Петериса Мартинсона, Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко приглашает взглянуть на художника в новом ракурсе. В выставке „Другой Мартинсонс” представлены работы из коллекции Центра Ротко, на которых изображён Петерис. Другой, но для каждого свой!
Керамик, педагог и архитектор Петерис Мартинсонс (1931–2013) был харизматичной личностью. Профессионал в области керамики, авторитет для многих учеников и последователей, сценограф, актёр, альпинист и певец природы, наделённый разносторонними знаниями и способностью предугадывать, а так же исключительным даром воодушевлять. Благодаря его активной творческой деятельности и благодаря личным качествам, он часто собирал вокруг себя людей. Каждый миг, проведённый вместе с художником, вдохновлял и оставлял сильное впечатление, которое осталось в воспоминаниях о нём, как и в его работах.
Петериса Мартинсона избрали моделью для своих творческих композиций следующие авторы: Илона Ромуле, Скуя Браден, Улдис Бредис, Леонид Тугалев, Лаймонис Стипнекс, Таливалдис Гаумигс, Шандор Кечкемети, Владимир Цивин, Александр Гущин, Михаил Копылков, В. Рыжанков.
Выставка „Другой Мартинсонс” в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко открыта для посетителей с 22-го января по 31-е марта этого года.
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