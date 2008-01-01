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Новости Политика | 17 января 2019 | 15:26
Мэром Даугавпилса вновь стал Андрей Элксниньш
В четверг на заседании Даугавпилсской думы главой самоуправления выбрали Андрея Элксниньша («Согласие»), сообщает Latvijas Radio.
За него проголосовали 8 депутатов, против — 5. Два бюллетеня признаны недействительными.
Поддержку, по данным агентства ЛЕТА, Элксниньшу оказали депутаты «Нашей партии», от которой был избран прежний мэр — Рихард Эйгимс.
Как уже писал Rus.lsm.lv, 22 ноября прошлого года Рихарда Эйгимса («Наша партия») в очередной раз сняли с этой должности. В отличие от предыдущих случаев, спешить с назначением нового главы города никто не стал.
Ранее в 2017 году после июньских выборов в думу прошли три партии: Латгальская (ЛП) — 6 депутатов, «Согласие» (С) — 5 и «Наша партия» (НП) — 4.
Образуется коалиция С + НП. Андрей Элксниньш (С) становится мэром, Рихард Эйгимс (НП) — его замом. Спустя два месяца коалиция распадается.
Элксниньша вынимают из мэрского кресла, куда тут же в очередной раз садится Эйгимс — теперь уже при поддержке от ЛП. Все предрекают недолговечность этому союзу, но он просуществует больше года.
В октябре уже 2018-го ЛП выходит из коалиции с «нашими» Эйгимса, однако тот ещё более месяца остается на посту руководителя города. И только 22 ноября проходит голосование по его смещению. За отставку голосуют депутаты от «Согласия» и Латгальской партии.
Параллельно проводятся рокировки на постах заместителей и громко звучат взаимные обвинения в неумении управлять городом, привлекать финансирование и т. д.
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