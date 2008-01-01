Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 января

Именины:
Дравис, Тенис / Александр, Артемий, Денис

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
2 .. 4 C
День
1 .. 3 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Ушли в мир иной...

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Бабушка-"наркобарон" требует с полиции 3000 евро за уничтоженную коноплю {1}

7. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

8. Даугавпилсcкая дума почти досиделась до принудительного роспуска

9. Против мусоросжигательного завода в Даугавпилсе собрали уже 2 тыс подписей

10. С 20 января в Латвии начнутся морозы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Политика | 17 января 2019 | 15:26

Мэром Даугавпилса вновь стал Андрей Элксниньш

D-fakti.lv

В четверг на заседании Даугавпилсской думы главой самоуправления выбрали Андрея Элксниньша («Согласие»), сообщает Latvijas Radio.

За него проголосовали 8 депутатов, против — 5. Два бюллетеня признаны недействительными.

Поддержку, по данным агентства ЛЕТА, Элксниньшу оказали депутаты «Нашей партии», от которой был избран прежний мэр — Рихард Эйгимс.

Как уже писал Rus.lsm.lv, 22 ноября прошлого года Рихарда Эйгимса («Наша партия») в очередной раз сняли с этой должности. В отличие от предыдущих случаев, спешить с назначением нового главы города никто не стал.

Ранее в 2017 году после июньских выборов в думу прошли три партии: Латгальская (ЛП) — 6 депутатов, «Согласие» (С) — 5 и «Наша партия» (НП) — 4.

Образуется коалиция С + НП. Андрей Элксниньш (С) становится мэром, Рихард Эйгимс (НП) — его замом. Спустя два месяца коалиция распадается.

Элксниньша вынимают из мэрского кресла, куда тут же в очередной раз садится Эйгимс — теперь уже при поддержке от ЛП. Все предрекают недолговечность этому союзу, но он просуществует больше года.

В октябре уже 2018-го ЛП выходит из коалиции с «нашими» Эйгимса, однако тот ещё более месяца остается на посту руководителя города. И только 22 ноября проходит голосование по его смещению. За отставку голосуют депутаты от «Согласия» и Латгальской партии.

Параллельно проводятся рокировки на постах заместителей и громко звучат взаимные обвинения в неумении управлять городом, привлекать финансирование и т. д.

LSM 

Добавить комментарий

 