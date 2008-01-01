Четверг, 17 января: тепло с осадками

Новости Латвия | 17 января 2019 | 09:49

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Сегодня днем ожидается пасмурная, но теплая погода, предсказывают синоптика. При этом на протяжении всего четверга следует ждать дожди и мокрый снег.

Температура воздуха моет подняться до шести градусов тепла в Курземе и до +3 в остальных частях страны. При этом ветер будет сильным — от 6..9 метров в секунду до 14..18 м/с.

В Риге будет дождливо, а воздух прогреется до 0..+3 градусов. Скорость порывистого ветра днем составит 8-14 м/с.

LSM