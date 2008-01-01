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Новости Экономика | 16 января 2019 | 21:31

На предприятии "Daugavpils satiksme" остался один руководитель

11 января состоялось собрание акционеров PAS “Daugavpils satiksme”, на котором было принято решение о третьем этапе реорганизации предприятия.

Ликвидирована одна должность члена правления. До этого на предприятии работало два члена правления. В PAS “Daugavpils satiksme” продолжит работать один член правления Роман Савицкий.

Daugavpils.lv

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