С 1 февраля начинается регистрация первоклассников

Новости Общество | 16 января 2019 | 21:23

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Совсем скоро – 1 февраля – начнется регистрация будущих первоклассников в общеобразовательные учреждения Даугавпилсского самоуправления.

В 2019 / 2020 учебном году обучение в первом классе должны начать дети 2012 года рождения, но, в зависимости от состояния здоровья и психологической подготовки, ребенок может пойти в школу так же в возрасте 6 лет согласно пожеланиям родителей (опекунов), либо в возрасте 8 лет, основываясь на заключении семейного врача (заключение семейного врача необходимо подать в дошкольное учебное учреждение, если там хотят остаться еще на год).

В этом году регистрация будущих первоклассников начнется 1 февраля в 8.00 и продлится до 17.00 28 февраля. Родители (опекуны) могут выбрать наиболее удобный для них способ регистрации. Заявление можно подать лично в выбранном учебном заведении, предъявив свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителей. Можно так же отправить на официальную электронную почту учебного учреждения заявление, подписанное электронной подписью, приложив к нему копии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность родителей. При подаче документов электронно, родители должны учитывать, что зарегистрированы будут только заявления, полученные не раньше 8.00 1 февраля. В течение одного рабочего дня заявителю будет отправлено уведомление о получении и регистрации электронного заявления в журнале. Родители (опекуны), подавшие заявление в электронном виде, для получения письменного подтверждения должны будут явиться в учебное учреждение не позднее, чем в течение одной календарной недели с момента отправки заявления, предъявив при этом оригиналы документов.

Так же как в предыдущие годы, в этом году одновременно подать заявку можно будет только в одно учебное учреждение. Дополнительная регистрация будет проходить до 30 августа или в течение всего учебного года, если по объективным причинам регистрация не была возможна до указанного срока.

Преимущества при приеме учеников можно получить в следующей приоритетной последовательности: ученики, братья или сестры которых учатся в той же школе (в основных школах с 1 по 8 класс, в средних – с 1 по 11 класс); дети сотрудников учебного учреждения; ученики, место жительства которых декларировано географически ближе к учебному заведению (не менее чем в течении 6 месяцев должен быть задекларирован хотя бы один из родителей и ученик). Этими преимуществами можно воспользоваться до 15.02.2019.

Учебное учреждение до 15.03.2019. в письменном виде сообщит родителям (опекунам) о включении ученика в список претендентов на обучение в первом классе либо об отказе.

При приеме в первый класс, учебному учреждению запрещено проводить вступительные проверки.

Просим родителей или опекунов детей своевременно выбрать наиболее удобный способ регистрации ребенка в первый класс и подготовить все необходимые для этого документы.

С порядком регистрации можно ознакомиться на сайте Управления образования: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Pirmklasnieki_2013/190105_Bernu_registr_1kl_19-20_sakums.pdf

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