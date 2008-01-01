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Новости Культура | 16 января 2019 | 21:15

Центр белорусской культуры начинает юбилейный сериал

Пресс-фото

18 января 2019 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится вечер из научно-познавательного цикла «Белорусские гении», который посвящен 20-летию Белорусского дома. В течение всего года зрители откроют для себя имена знаменитых белорусских писателей и поэтов, спортсменов и космонавтов, политиков и ученых, художников и музыкантов. А первой темой станут «Просветители», ведь «в начале было Слово».

Письменность на Беларуси появилась одновременно с принятием христианства. Из древних летописей известно, что первым просветителем был Полоцкий князь Изяслав. Он был образованным правителем и заботился о распространении письменности в Беларуси. Философ Кирилл Туровский, переписчица книг Евфросиния Полоцкая, первопечатник Франциск Скорина, переводчик Симон Будный, поэт-гуманист Николай Гусовский, богослов Семион Полоцкий – имена этих великих людей прославлены в веках.

В календарь ЮНЕСКО внесены такие знаменательные даты в истории белорусского просвещения, как 500-летие книгопечатания (2017 год), 400-летие белорусского букваря (2018 год), 400-летие со дня опубликования «Грамматики» Мелентия Смотрицкого (2019 год).

А одним из древнейших памятников славянской письменности является рукописная книга на пергаменте «Туровское Евангелие», датированная XI веком, которая сейчас хранится в Вильнюсе (Литва).

Очень увлекательна история книги «Terra Marianna» (Земля Марии). Альбом был отпечатан в Риге в единственном экземпляре и подарен балтийцами в 1888 году Папе Римскому Льву XIII в честь юбилея его пребывания на папском престоле. «Terra Marianna» повествует о распространении христианства в Латвии и Эстонии – ранее Ливонии, которую некогда называли землей Мары, или Марии. В книге содержится подробнейшая информация о замках, церквях, гербах, исторических личностях. Иллюстрации дополняет текст на латыни. Это ценнейший документ, источник сведений о культурно-историческом наследии региона. Инициатива издания альбома «Terra Marianna» принадлежит художнице и филантропке, графине Марии Пшездецкой из рода Тизенгаузенов, родившейся в Поставах (Беларусь). Библиографический артефакт хранится в апостольской библиотеке Ватикана. Но несколько лет назад, благодаря международному проекту, был отпечатан тираж факсимильных изданий уникальной исторической книги. Ее презентация состоялась в том числе и в Национальной библиотеке Беларуси.

Ассоциированный профессор Даугавпилсского университета, доктор истории Хенрихс Сомс представит слушателям «Terra Marianna» и расскажет о белорусско-латвийских культурных связях.

Вечер украсят белорусские песни и стихи. Начало – в 17:30, пятница, 18 января.

Во время мероприятия может вестись фото- и видеосъемка для публикаций и архива ЦБК.
  

ЦБК

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