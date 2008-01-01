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Новости Общество | 16 января 2019 | 21:09

В Даугавпилсе объявлен карантин в связи с эпидемией гриппа

Пресс-фото

15 января 2019 года первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов подписал распоряжение о мерах предотвращения эпидемии гриппа. Карантин установлен в учебных и лечебных учреждениях, а так же в учреждениях социального ухода. На время карантина ограничено проведение общественных мероприятий.

14 января 2019 года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) распространил сообщение о начале эпидемии гриппа в стране. Согласно данным мониторинга, за вторую неделю года в Валмиере зарегистрировано 163,6 случаев заболевания гриппом на 100 000 жителей, что значительно превышает эпидемиологический порог в 100 случаев заболевания на 100 000 жителей. В Даугавпилсе заболеваемость гриппом на данный момент еще не достигла эпидемиологического порога.

15 января 2019 года первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов подписал распоряжение о мерах предотвращения эпидемии гриппа. Карантин установлен в учебных и лечебных учреждениях, а так же в учреждениях социального ухода. На время карантина ограничено проведение общественных мероприятий.

Daugavpils.lv

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