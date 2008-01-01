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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 января 2019 | 21:09
В Даугавпилсе объявлен карантин в связи с эпидемией гриппа
15 января 2019 года первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов подписал распоряжение о мерах предотвращения эпидемии гриппа. Карантин установлен в учебных и лечебных учреждениях, а так же в учреждениях социального ухода. На время карантина ограничено проведение общественных мероприятий.
14 января 2019 года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) распространил сообщение о начале эпидемии гриппа в стране. Согласно данным мониторинга, за вторую неделю года в Валмиере зарегистрировано 163,6 случаев заболевания гриппом на 100 000 жителей, что значительно превышает эпидемиологический порог в 100 случаев заболевания на 100 000 жителей. В Даугавпилсе заболеваемость гриппом на данный момент еще не достигла эпидемиологического порога.
15 января 2019 года первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов подписал распоряжение о мерах предотвращения эпидемии гриппа. Карантин установлен в учебных и лечебных учреждениях, а так же в учреждениях социального ухода. На время карантина ограничено проведение общественных мероприятий.
Daugavpils.lv
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