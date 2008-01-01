Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 января

Именины:
Лида, Лидия / Ирина

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вам лучше сразу признать, что то дело, за которое вы взялись вам не по силам, и придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете время.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-3 .. -5 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-6 .. -8 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. В Даугавпилсе всё реальнее сценарий внеочередных выборов

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. "Серебряные колокола" в Даугавпилсе зазвучат на 9 языках мира

6. Латвийцы продолжают менять латы – счет идет на миллионы

7. Бабушка-"наркобарон" требует с полиции 3000 евро за уничтоженную коноплю {1}

8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

9. Ушли в мир иной...

10. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 16 января 2019 | 20:34

Даугавпилс по итогам года стал одним из лучших в привлечении проектного финансирования

Министерство финансов подсчитало, насколько успешно самоуправления в прошлом году привлекали и осваивали финансирование из различных фондов. Даугавпилс, по сравнению с предыдущими периодами, заметно прогрессировал: привлечено и освоено более 60 миллионов евро. Это – один из лучших показателей по стране среди крупных городов.

Привлеченные инвестиции будут направлены на развитие учебных учреждений, туристических и культурных объектов, индустриальных зон и социальную инфраструктуру в разных микрорайонах города. Это также новые рабочие места и, бесспорно, вклад в местную экономику.

 

Существенные инвестиции привлечены в сферу образования. Это проекты по утеплению детсадов и модернизации инфраструктуры школ. Отдельные проекты реализуются в школе «Saules» и Государственной гимназии, воспитанники этих учреждений вскоре получат новые современные помещения. Хорошая новость: в начале года были возобновлены выплаты по проекту улучшения инфраструктуры, в котором участвуют пять школ города.

 

Для развития города крайне важно привести в порядок инфраструктуру и создать благоприятную среду для привлечения предпринимателей. Поэтому многие проекты направлены на развитие промзон в Черепово, Гайке и в микрорайоне Химиков.

 

Не забыли и о «туристической жемчужине» Даугавпилса: в ближайшее время в Крепости начнется строительство новых туристических объектов, одним из первых здесь появится Моторный музей.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 