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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 января 2019 | 20:34
Даугавпилс по итогам года стал одним из лучших в привлечении проектного финансирования
Министерство финансов подсчитало, насколько успешно самоуправления в прошлом году привлекали и осваивали финансирование из различных фондов. Даугавпилс, по сравнению с предыдущими периодами, заметно прогрессировал: привлечено и освоено более 60 миллионов евро. Это – один из лучших показателей по стране среди крупных городов.
Привлеченные инвестиции будут направлены на развитие учебных учреждений, туристических и культурных объектов, индустриальных зон и социальную инфраструктуру в разных микрорайонах города. Это также новые рабочие места и, бесспорно, вклад в местную экономику.
Существенные инвестиции привлечены в сферу образования. Это проекты по утеплению детсадов и модернизации инфраструктуры школ. Отдельные проекты реализуются в школе «Saules» и Государственной гимназии, воспитанники этих учреждений вскоре получат новые современные помещения. Хорошая новость: в начале года были возобновлены выплаты по проекту улучшения инфраструктуры, в котором участвуют пять школ города.
Для развития города крайне важно привести в порядок инфраструктуру и создать благоприятную среду для привлечения предпринимателей. Поэтому многие проекты направлены на развитие промзон в Черепово, Гайке и в микрорайоне Химиков.
Не забыли и о «туристической жемчужине» Даугавпилса: в ближайшее время в Крепости начнется строительство новых туристических объектов, одним из первых здесь появится Моторный музей.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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