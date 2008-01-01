На месте снесенной развалюхи появится детская площадка

Новости Общество | 16 января 2019 | 20:23

Новый год в Даугавпилсе начался с приведения в порядок дворов: в самом центре города снесли хозпостройку, техническое состояние которой уже длительное время вызывало опасения у жителей близлежащих домов.

В Думу многократно поступали жалобы на полуразвалившуюся постройку во дворе домов на пересечении улиц Имантас, Виестура, Лачплеша и Михоэлса. Руководство города выезжало на место, чтобы изучить проблему, и жителям пообещали ее решить.

Перед тем, как начать снос здания и демонтаж фундамента, нужно было разработать техническую документацию. Это заняло определенное время. В конце прошлого года все технические и юридические вопросы были улажены, и буквально сразу после новогодних выходных работа закипела. Здание было снесено за несколько дней.

После завершения демонтажных работ начнут решать вопрос с благоустройством двора. В этом сезоне будет разработана вся техническая документация, чтобы впоследствии оборудовать на месте опасной развалюхи детскую площадку и сделать двор опрятным и уютным.

В ближайшее время будет решена проблема еще с одним деградирующим среду объектом в центре города: на очередном заседании финансового комитета депутаты решили снести здание бывшего общежития по ул.18 Новембра 43 и оборудовать вместо него парковку.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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