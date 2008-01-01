К выходным в Латвию вернутся снег и мороз

Новости Латвия | 16 января 2019 | 17:27

В четверг по всей Латвии ожидается оттепель, много где прольются дожди, но зато уже на уик-энд снова похолодает, и будут снегопады, прогнозируют метеорологи.

Оттепель объясняется тем, что в четверг пределов Латвии достигнет сильный циклон. Так что на взморье будет дождь, в более удаленных от моря районах - метель, а в течение дня по всей стране ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Всё это будет сопровождаться порывистым ветром (11-16 м/сек, у моря до 20-22 м/сек) при плюсовой температуре.

Но уже в пятницу ветер задует с северо-запада, небо начнет проясняться, ударит мороз - в Видземе вплоть до -10..-12 градусов.

На уикенд синоптики обещают небольшой мороз, в основном в пределах -2..-7 градусов, местами до -10, и только в приморских районах ожидается 0..+1.

На следующей неделе мороз усилится.

LSM

