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Новости Латвия | 16 января 2019 | 17:27
К выходным в Латвию вернутся снег и мороз
В четверг по всей Латвии ожидается оттепель, много где прольются дожди, но зато уже на уик-энд снова похолодает, и будут снегопады, прогнозируют метеорологи.
Оттепель объясняется тем, что в четверг пределов Латвии достигнет сильный циклон. Так что на взморье будет дождь, в более удаленных от моря районах - метель, а в течение дня по всей стране ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Всё это будет сопровождаться порывистым ветром (11-16 м/сек, у моря до 20-22 м/сек) при плюсовой температуре.
Но уже в пятницу ветер задует с северо-запада, небо начнет проясняться, ударит мороз - в Видземе вплоть до -10..-12 градусов.
На уикенд синоптики обещают небольшой мороз, в основном в пределах -2..-7 градусов, местами до -10, и только в приморских районах ожидается 0..+1.
На следующей неделе мороз усилится.
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