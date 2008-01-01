Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 января

Именины:
Лида, Лидия / Ирина

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-3 .. -5 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-6 .. -8 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {239}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. В Даугавпилсе всё реальнее сценарий внеочередных выборов

4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

5. "Серебряные колокола" в Даугавпилсе зазвучат на 9 языках мира

6. Латвийцы продолжают менять латы – счет идет на миллионы

7. Бабушка-"наркобарон" требует с полиции 3000 евро за уничтоженную коноплю {1}

8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

9. Ушли в мир иной...

10. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 16 января 2019 | 17:27

К выходным в Латвию вернутся снег и мороз

В четверг по всей Латвии ожидается оттепель, много где прольются дожди, но зато уже на уик-энд снова похолодает, и будут снегопады, прогнозируют метеорологи.

Оттепель объясняется тем, что в четверг пределов Латвии достигнет сильный циклон. Так что на взморье будет дождь, в более удаленных от моря районах - метель, а в течение дня по всей стране ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Всё это будет сопровождаться порывистым ветром (11-16 м/сек, у моря до 20-22 м/сек) при плюсовой температуре.

Но уже в пятницу ветер задует с северо-запада, небо начнет проясняться, ударит мороз - в Видземе вплоть до -10..-12 градусов.

На уикенд синоптики обещают небольшой мороз, в основном в пределах -2..-7 градусов, местами до -10, и только в приморских районах ожидается 0..+1.

На следующей неделе мороз усилится.

LSM
 

Добавить комментарий

 