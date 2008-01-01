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Новости Культура | 16 января 2019 | 17:24
Победитель конкурса вокалистов: эталоном был Хворостовский
По итогам конкурса солистов, проходившего в рамках XIII Международного фестиваля духовной музыки «Серебряные колокола», воспитанник Даугавпилсской музыкальной средней школы имени С. Брока Натаниэль-Симха Раснач стал абсолютным победителем в своей группе. Кроме того, Раснач поет в ансамбле Cantat, вышедшем в финал и боровшемся за Гран-при фестиваля. После финальных выступлений, когда жюри удалилось совещаться, Натаниэль-Симха ответил на несколько вопросов Rus.Lsm.lv.
— Вы уже второй раз побеждаете в сольном конкурсе «Серебряных колоколов», два года назад тоже были лучшим. А вообще у вас большой конкурсный опыт? И много ли побед?
— Можно сказать, что опыт есть. Я в этом году заканчиваю среднюю школу, до этого учился в детской музыкальной школе. Полтора десятка конкурсов точно посетил. Слава Богу, успешных выступлений было много, например, в конкурсе духовной музыки в Аглоне я участвовал четыре раза и каждый раз занимал второе место. Любой конкурс важен, он дает новые ощущения и новый опыт.
— Кто вас в пение привел?
— Я сам попросил родителей отвести меня в музыкальную школу. Кажется, мне тогда было лет пять… Мой папа хорошо поет, но он остановился на уровне самодеятельности. Я очень хотел на сцену. Вначале меня отдали на аккордеон, три года я терпел, потом сказал – больше не могу. Меня перевели на вокал, и всё стало хорошо. И я хочу поблагодарить преподавателя по вокалу Викторию Станиславовну Цируле и концертмейстера Илону Броку.
— Какая музыка вам нравится? И есть ли кумиры?
— Я слушаю очень разную музыку, на чем-то одном не замыкаюсь. И не всегда анализирую то, что слушаю, иногда просто расслабляюсь и отдыхаю. Люблю эстраду, академическую классику, джаз, блюз. Люблю и уважаю маэстро Раймонда Паулса, исполняю его произведения. Высоко ценю Интара Бусулиса, Prāta Vētra. В каком-то смысле эталон пения – Дмитрий Хворостовский.
— В ваших планах профессиональная оперная карьера? Или возможны другие жанры? И как быть со страной – вы хотите остаться в Латвии или нет?
— Я собираюсь поступать в Латвийскую музыкальную академию имени Я. Витола. Хочу стать профессиональным певцом. Хотелось бы, конечно, добиться известности вначале в Латвии, а дальше – кто знает: Милан, Австрия, Америка… Мир велик. Такие звезды, как, к примеру, Элина Гаранча, да и другие, понимают, что быть солистом Латвийской Национальной оперы – вовсе не предел. Можно рассматривать дальнейшие перспективы и получать хорошие гонорары.
— Семья вас поддерживает? Она у вас большая…
— Родители следят за моими успехами. Да, семья большая: у меня три брата и две сестры, я младший брат. Мы все музыкальные. Я считаю, что у сестер хороший слух и красивые голоса, они могли бы серьезно заниматься музыкой, но не стали. Так получилось, что серьезно за музыку взялся только я.
— У вас редкое для наших краев имя, оно переводится как «Бог подарил радость». Легко ли жить в ореоле такого имени?
— Всё просто объясняется – я латыш и иудей. Насчет имени – я раньше немного комплексовал, теперь же чувствую себя благословенным и хочу делиться радостью с другими.
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