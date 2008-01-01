Латвийский «беговел» получил международный приз за дизайн

Новости Латвия | 16 января 2019 | 17:21

Созданный в Латвии цесисским SIA Shaman Inventions велосипед-самокат Leg&go признан инновацией года и самым современным городским велосипедом на большом отраслевом конкурсе Design & Innovation Award 2019, сообщает предприятие в своем заявлении для масс-медиа.

Международное жюри высоко оценило Leg&go, отметив, что в своей категории это изделие отличается высоким качеством, уникальной функциональностью и долговечным дизайном.

Leg&go — деревянный «велокат» (он же беговел, он же велобег — терминология пока не устоялась), который может трансформироваться восемью разными способами, от креслица-качалки и трехколесного велосипедика с педалями до самоката-снегохода. Базовая же конструкция очень проста, без педалей — на ней ребенок катается, отталкиваясь ногами, и учится балансировать.

Члены жюри — журналисты-международники, отраслевые эксперты и профессионалы — испробовали велокат на практике и дали свои оценки. Латвийское изобретение подкупило их, помимо высокого качества, своей простотой, современностью и вариабельностью, полностью учитывающей потребности и совсем малышей, и дошкольников.

«Говорят, заново изобрести велосипед невозможно, но мы уверены, что его всегда можно улучшить так, чтобы он отвечал непрерывно меняющимся потребностям родителей и ребенка. Мы польщены тем, что получаем престижную награду. Это подтверждает, что мы движемся в верном направлении и что у инноваций и развития нет пределов», — сказал Эгон Гарклав, ведущий дизайнер компании и автор Leg&go, инженер с более чем 30-летним стажем.

Конкурс Design & Innovation Award проводится с 2013 года и считается важным ежегодным событием в велоиндустрии.

LSM

