Среда, 16 января: морозов нет, ветер слабый

Новости Латвия | 16 января 2019 | 12:54

Пресс-фото Пресс-фото

Утром во многих регионах Латвии выглянет солнце, однако ближе к вечеру небо затянет облаками. Ближе к ночи в Курземе пройдет небольшой снег.

Температура воздуха — от +1 до -4. Весь день будет дуть слабый юго-западный ветер, его скорость не превысит 3 м/с.

В Риге — от ноля до -3 градусов. Утром будет облачно, но к полудню небо прояснится. Ветер слабый.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM