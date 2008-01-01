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Новости Латвия | 15 января 2019 | 23:37
В Латвии началась эпидемия гриппа
С 15 января в Латвии объявлена эпидемия гриппа, сообщили агентству ЛETA в Центре контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).
По данным мониторинга ЦКПЗ, на второй неделе этого года на одной из десяти включенных в мониторинг территорий - в Валмиере - было зарегистрировано 163,6 случая заболевания гриппом на 100 000 жителей, то есть превышен эпидемический порог, составляющий 100 случаев заболевания на 100 000 жителей.
В Риге за этот период зарегистрировано 78,6, в Елгаве - 57,7, в Вентспилсе - 45, Юрмале - 35,3, Даугавпилсе - 22,8, Лиепае - 13,1 случая на 100 000 жителей.
Средняя интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии достигла 52,8 случая на 100 000 жителей.
О госпитализированных на прошлой неделе пациентах с гриппом сообщили больницы Риги, Елгавы, Лиепаи, Резекне, Вентспилса и Екабпилса, в которые были госпитализированы 113 пациентов, в том числе 33 с вызванной гриппом пневмонией. С начала сезона гриппа получены сведения о 428 госпитализированных пациентах, включая 72 пациентов с вызванной гриппом пневмонией.
Тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Особенно опасен грипп для маленьких детей и беременных женщин, отмечает ЦКПЗ.
Наилучшая защита от гриппа и вызванных им осложнений - ежегодная вакцинация, подчеркивают специалисты.
ЛЕТА
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