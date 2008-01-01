Полиция разыскивает пропавшую месяц назад пожилую женщину

Новости Происшествия | 16 января 2019 | 20:47

LRPP LRPP

Прейльский участок полиции разыскивает Анну Малниеце, которую в последний раз видели в местечке Пастари (волость Стабулниеку Риебиньского края) в начале декабря прошлого года.

Ее приметы: рост 176 см, сутулая, нормального телосложения, волосы седые, средней длины.

Возможно, на ней было серое осеннее пальто, черные брюки, резиновые полусапожки.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 653 02815; 110. Или же обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi