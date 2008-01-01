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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам не стоит подвергать себе перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 января 2019 | 20:47
Полиция разыскивает пропавшую месяц назад пожилую женщину
Прейльский участок полиции разыскивает Анну Малниеце, которую в последний раз видели в местечке Пастари (волость Стабулниеку Риебиньского края) в начале декабря прошлого года.
Ее приметы: рост 176 см, сутулая, нормального телосложения, волосы седые, средней длины.
Возможно, на ней было серое осеннее пальто, черные брюки, резиновые полусапожки.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 653 02815; 110. Или же обращаться в ближайший участок полиции.
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