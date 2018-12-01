Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 января
Именины:
Фелицита, Феликс / Марк, Пётр, Сергей
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -8 .. -10 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1467 ()
|GBP
|0.8926 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|77.0602 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
12 декабря в Сигулде прошла церемония награждения победителей конкурса «Самое дружественное для семе ...
2. Зато нас по головке погладят! {239}
3. В Даугавпилсе всё реальнее сценарий внеочередных выборов
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. "Серебряные колокола" в Даугавпилсе зазвучат на 9 языках мира
6. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Забытые имена: Валентина Козловская - поэтесса кривичской Атлантиды {1}
9. Латвийцы продолжают менять латы – счет идет на миллионы
10. Бабушка-"наркобарон" требует с полиции 3000 евро за уничтоженную коноплю {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 января 2019 | 22:17
Ушли в мир иной...
Со 9 по 15 января 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 35 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Andrjušenko Viktors (02.01.1954 - 13.01.2019)
Arhipovs Ruslans (17.08.1982 - 25.12.2018)
Boluds Jānis (21.03.1953 - 12.01.2019)
Borodina Ņina (04.10.1939 - 11.01.2019)
Fedotovs Ivans (02.10.1957 - 13.01.2019)
Jakovļeva Valentina (20.03.1932 - 12.01.2019)
Jaņens Nikolajs (12.09.1943 - 12.01.2019)
Jemeļjanovs Avtonoms (04.09.1921 - 09.01.2019)
Jodzevičs Vladislavs (13.07.1953 - 11.01.2019)
Kasaverovs Aleksandrs (01.01.1950 - 08.01.2019)
Konstantinova Gaļina (28.06.1955 - 12.01.2019)
Konstantinovs Mihails (17.09.1964 - 05.01.2019)
Korzāns Francis (16.02.1954 - 08.01.2019)
Kurtišs Jānis (07.07.1946 - 12.01.2019)
Kuzņecova Tamāra (07.11.1954 - 10.01.2019)
Leonoviča Jadviga (02.06.1937 - 14.01.2019)
Lindersone Vija (14.07.1955 - 14.01.2019)
Livdāns Voldemārs (25.12.1950 - 07.01.2019)
Markašovs Ivans (10.04.1939 - 11.01.2019)
Mihailovs-Pimenovs Trofims (25.09.1934 - 14.01.2019)
Ostrovska Marija (28.09.1926 - 14.01.2019)
Petkune Anželika (10.03.1971 - 10.01.2019)
Pikins Leonards (14.11.1951 - 14.01.2019)
Redzobs Ritvalds (19.01.1930 - 09.01.2019)
Rozaščenoka Poliksenija (06.10.1930 - 12.01.2019)
Sokolova Olga (01.06.1948 - 13.01.2019)
Sorokina Gaļina (16.02.1947 - 14.01.2019)
Stoma Vaclavs (05.06.1932 - 11.01.2019)
Trane Anna (28.01.1948 - 11.01.2019)
Tvintika Jeļena (02.11.1932 - 14.01.2019)
Vasiļjevs Fjodors (25.05.1953 - 13.01.2019)
Volkoviča Lilija (15.12.1949 - 10.01.2019)
Vorobjova Vera (23.10.1939 - 13.01.2019)
Zīle Jānis (30.01.1926 - 12.01.2019)
Zorina Lidija (13.02.1938 - 14.01.2019).
D-fakti.lv
Добавить комментарий